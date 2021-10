Staňte se mistry v řízení provozu v nové iOS hře Brake Away

App Store je zaplavený závodními hrami. Všeobecná popularita žánru se pak projevuje v kolísavé kvalitě titulů a hlavně absenci jakékoliv originality. Dostat dvoustopé vozidlo z bodu A do bodu B jsme si mohli vyzkoušet už nesčetněkrát, je proto osvěžující, když někdo zasadí virtuální automobily do nového kontextu. Novinka od vývojářského studia Coderact dělá přesně to. V jejich nové hře Brake Away totiž sice budete dohlížet na jezdící automobily, namísto jejich nejrychlejšího doručení z jednoho místa na druhé, se však budete starat o to, aby se v čím dál komplexnějších dopravních situacích úspěšně vyhýbaly ostatním vozidlům. Sami se podívejte v ukázce, jak minimalisticky hra dokáže takové problémy představit.

K jednoduchému nápadu a vizuálnímu designu přidává Brake Away i možnost velmi jednoduchého ovládání. Při „ťapnutí“ kamkoliv mimo miniaturní dálnici šlápnou auta na brzdy, nic jiného řešit nemusíte. Jednoduchá situace se ale postupem času na každé z tratí značně zkomplikuje. Hra vám na starost dává čím dál více aut, až se situace stává nekontrolovatelnou. Podle vašeho výkonu vás pak Brake Away odměňuje herní měnou, za kterou si pak můžete nakoupit nová auta a přístup k dalším úrovním. Každá z tratí je přitom stále komplexnější. Hru Brake Away si můžete zcela zdarma stáhnout z App Storu již nyní.