Podívejte se, jak zvenku vypadá nový Apple Store v Istanbulu

Navštěvujete-li rádi Apple Story, jeden nový se v relativní blízkosti České republiky rýsuje. V tureckém Istanbulu, který je dovolenkovou destinací mnoha Čechů, se totiž chystá Apple otevřít již svůj třetí Apple Store v Turecku a nyní se pochlubil prvními oficiálními fotkami jeho vnějškem. Podívat se na ně můžete níže.

Fotogalerie Apple Store Istanbul 1 Apple Store Istanbul 2 Apple Store Istanbul 3 Apple Store Istanbul 4 +5 Fotek Apple Store Istanbul 5 Apple Store Istanbul 6 Apple Store Istanbul 7 Apple Store Istanbul 8 Vstoupit do galerie

Jak můžete v galerii výše vidět, střecha nového istanbulského Apple Storu připomíná tu použitou na Apple Storu v Chicagu. Řeč je konkrétně o střeše připomínající ze shora víko MacBooku s ikonickým jablíčkem ve středu. Zda je jablko i na střeše istanbulského obchodu je nicméně v tuto. chvílí nejasné, jelikož jí fotky Applu nezabírají. Co však zabírají, jsou obří skleněné stěny, které jsou v současnosti překryty polepem a to na naprosto všech místech, aby nemohli kolemjdoucí do obchodu nahlédnout. Už nyní je přitom jasné, jak bude jeho interiér vypadat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o příliš velkou budovu, se v něm dají očekávat “jen” klasické dřevěné stoly a regály s Apple produkty bez nějakých zajímavějších prvků. To ale ve výsledku tak úplně nevadí. Vždyť právě produkty jsou alfou a omegou těchto obchodů.