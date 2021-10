Pokud patříte mezi jedince, kteří se zajímají o dění ve světě Applu, tak vám zajisté nemusím připomínat, že jsme se před několika měsíci na vývojářské konferenci WWDC21 dočkali představení nových majoritních verzí operačních systémů. Konkrétně Apple přišel s iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy byly ihned po představení k dispozici v rámci beta verzí, a to prvně pro vývojáře a následně i pro testery. Před několika týdny pak Apple konečně vydal také veřejné verze těchto systémů, vyjma macOS 12 Monterey, na který si ještě budeme muset počkat. Na našem magazínu se neustále věnujeme novým funkcím, se kterými Apple přišel – v tomto článku se zaměříme na další funkci z iOS 15.

Jak na iPhone vyhledávat fotografie přes Spotlight

Patříte-li mezi uživatele jablečných počítačů, tak zajisté využíváte také Spotlight. Jedná se o jakýsi „interní“ Google pro Mac. S jeho pomocí můžete rychle a jednoduše vyhledávat soubory, složky a aplikace, popřípadě díky něj můžete vyhledávat na webu či provádět základní výpočty. Věděli jste však o tom, že je Spotlight k dispozici i v rámci iOS? Pokud jste jej doteď nevyužívali, tak byste mu rozhodně měli dát šanci, jelikož vám dokáže zjednodušit každodenní fungování. V iOS 15 jsme se navíc dočkali příjemné aktualizace Spotlightu, díky které je nově možné vyhledávat i fotografie. Spotlight veškeré fotky zvládne i analyzovat, tudíž dokáže rozpoznat živé bytosti, předměty a další, popřípadě může vyfiltrovat fotografie z určitého místa. Postup pro využití Spotlightu pro vyhledávání fotografií je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 15 otevřeli Spotlight.

Spotlight na iPhonu vyvoláte tak, že na domovské obrazovce přejedete prstem shora dolů.

Následně se ihned ocitnete v textovém poli, které slouží pro vyhledávání.

které slouží pro Pro vyhledání určitých fotografií stačí, abyste vepsali fotky, a poté výraz toho, co hledáte.

V případě, že byste tedy chtěli například zobrazit fotografie s kočkou, tak vepište termín fotky kočky.

Prostřednictvím výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 15 jednoduše vyhledávat fotografie. Jak už jsem zmínil výše, tak kromě předmětů, zvířat a dalších můžete vyhledávat i takové fotografie, na kterých se nachází určité osoby. Pokud tedy chcete vyhledat například fotografie s kamarádem Vratislavem, tak do vyhledávacího pole vepište termín fotky Vratislav. Do vyhledávacího pole Spotlightu můžete vepsat i přímo to, co hledáte, bez slova fotky na začátku. V tomto případě se vám ale zobrazí i například výsledky z webu a další. V případě, že byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli, aby se fotografie v rámci Spotlightu zobrazovaly, tak můžete provést deaktivaci, a to v Nastavení -> Siri a hledání -> Fotky.