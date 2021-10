Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté před několika měsíci neuniklo představení nových operačních systémů od Applu. Konkrétně jablečná společnost na letošní vývojářské konferenci přišla s operačními systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy bylo možné ihned po skončení prezentace předčasně nainstalovat – učinit tak mohli všichni vývojáři a testeři. V současné chvíli už jsou ale nové operační systémy k dispozici pro širokou veřejnost, a to po dobu několika týdnů, vyjma macOS 12 Monterey. Uživatelé Maců si tak ještě chvíli budou muset počkat. Na našem magazínu se neustále věnujeme novinkám z nových systémů. V tomto článku tomu nebude jinak – ukážeme si další možnost z iOS 15.

Jak na iPhone ve Fotkách zobrazit obsah sdílený s vámi

Jak už to tak bývá ve zvyku, tak vůbec největších změn se dočkal operační systém iOS 15, který je ze všech jablečných systémů nejrozšířenější. Mezi největší novinky lze zařadit například režimy Soustředění, dále funkci Live Text či například přepracované aplikace Safari a FaceTime. Určitého vylepšení se ale dočkala i nativní aplikace Fotky. V té nově najdete sekci s názvem Sdíleno s vámi, v rámci které si můžete zobrazit veškeré fotky a videa, která s vámi byly sdíleny v rámci aplikace Zprávy. Sekci Sdíleno s vámi najdete následovně:

Prvně se na vašem iPhonu s iOS 15 přesuňte do nativní aplikace Fotky.

Následně ve spodní části obrazovky klepněte na možnost Pro vás.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde narazíte na sekci Sdíleno s vámi.

kde narazíte na sekci Zde už se zobrazí poslední obsah, který byl s vámi sdílený.

Po klepnutí na Zobrazit vše se vám zobrazí veškerý s vámi sdílený obsah.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na iPhonu v iOS 15 jednoduše zobrazit veškeré fotografie či videa, které s vámi byly sdíleny v nativní aplikaci Zprávy. Veškerý obsah je tady pohromadě, nehledě na to, od jakého kontaktu přišel. Pokud u fotografie či videa klepnete na jméno kontaktu, tak se ihned přesunete do konverzace s dotyčným v aplikaci Zprávy, kde je možné na konkrétní obsah reagovat. Obsah sdílený s vámi není samozřejmě automaticky součástí vaší knihovny fotografií, a pokud si nějakou takovou fotku či video chcete do knihovny přidat, tak ji rozklikněte, a poté klepněte dole na Uložit sdílenou fotku.