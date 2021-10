Vzali jsme iPhone 13 Pro do Schönbrunnské zoo a vyzkoušeli jak fotí

Pokud jste nikdy nebyli v zoo ve vídeňském Schönbrunnu, pak je nejvyšší čas vyrazit. Osobně to tam opravdu miluju. Navíc je to jedna z osmi zoo v Evropě, kde máte možnost vidět na vlastní oči pandu. Chce to sice trochu trpělivosti, protože její denní harmonogram spočívá v tom, že 17 hodin žere bambus, 6 hodin spí a jednu hodinu dělá něco jiného, respektive se přesouvá z pelechu k bambusu. Tentokrát jsem s sebou do zoo vzal iPhone 13 Pro a vyfotil sérii fotografií, které máte možnost jako běžný návštěvník pořídit i vy.

O tom, jak dle mého názoru fotoaparát nového iPhone fotí si více řekneme v připravované recenzi, smyslem tohoto článku, respektive galerie, je především podívat se na vlastní oči na to, co lze bez jakéhokoli upravování, postprodukce nebo čehokoli dalšího vyfotit na iPhone 13 Pro. Je nutné podotknout, že minulý víkend, kdy byly fotografie pořízeny, bylo opravdu pěkné počasí, což focení značně napomáhá. V následující galerii se můžete podívat sami, jak fotí iPhone 13 Pro a rovnou podotýkám, že v ni nemusíte hledat žádnou snahu o umělecké fotografie, jedná se zkrátka o galerii z jednodenního výletu, tedy to, čeho máme všichni plné telefony.