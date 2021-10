Recenze mobilní hry Slovní Duel: Jednoduchá a zábavná

Smartphony v dnešní době patří pochopitelně také hrám. Výkon dnešních zařízení vám dovoluje hrát opravdu skvěle vypadající hry, o kterých byste si před pár lety jen těžko řekli, že jednou budou ve vašich kapsách. Občas ale platí, že v jednoduchosti je krása. Tu a tam máte třeba jen minutku a možná si rádi ve volných chvílích rádi pokoušíte rozšířit své obzory. Výše zmíněné vám splní hra zvaná Slovní Duel, která vyniká jednoduchostí, svižností a časovou nenáročností.

Jak hrát?

Abyste mohli tuto hru vyzkoušet, musíte pochopitelně zamířit do obchodu. Navštivte tedy App Store či Google Play a vyhledejte „Slovní Duel“. Aplikace je zdarma. Po jejím stažení a otevření vás čeká jednoduchá registrace, kdy zkrátka a dobře zadáte pouze přezdívku a heslo. Po tomto kroku, jenž vám zabere jen pár sekund, se dostanete do hlavního menu, které vás vybízí ke hře s cizincem či kamarádem. S kamarádem je hra přirozeně daleko jednodušší, jelikož na vyhledávání hráčů musíte čekat i desítky sekund. Nyní si ale pojďme říct, o čem tato hra vlastně je. Jakmile se vám nalezne soupeř, oba dostanete stejné začáteční písmenko. Vašim úkolem je za časovou dotaci 45 sekund vymyslet co nejvíce slovíček, přičemž nejste omezeni jen podstatnými jmény (jako při klasickém slovním fotbálku). Možností je tedy nespočet a záleží jen na vás, jak máte hbité prsty. K dispozici máte čtyři řady kláves. Řešení ale není dokonalé, jakmile uděláte překlep, musíte dávat backspace až do místa překlepu. Není zde možnost rychlého přesunu v rámci slova.

Také vás tu a tam pravděpodobně napadne, že proti vám hrají boti, což bude možná pravdou. Pokud vám totiž hra do 20 sekund nenajde soupeře, může proti vám vyslat „počítač“. Není ale na místě se bát. Po nedávné aktualizaci byl systém botů přepracován a jejich obtížnost není nikterak těžká. Chmury předchozí verze tedy v tomto ohledu vymizely. Bot (či sečtělý hráč) občas zaperlí nějakým nevšedním slovem. Ku prospěchu je v tomto případě skutečnost, že si pravděpodobně rozšíříte slovní zásobu. Během hry taktéž v horní části obrazovky vidíte, jak je na tom se zadáváním slov váš soupeř, a to za pomoci sloupcových grafů (barů). Za každé slovo, které ve hře napíšete, dostáváte skóre, které vidí ostatní hráči. Po pár úspěšných kolech může tedy z vašeho skóre jít opravdu strach. Za každou výhru nad soupeřem hráč také obdrží slovíčka (Premium měnu). Za body pak můžete nakupovat štítky, které uvidí vaši protihráči. Jelikož jde o hru zdarma, zřejmě vás napadne, že zde budou reklamy. Omyl. Abych tedy byl přesný, reklamy tu jsou. Jejich zhlédnutí je ale dobrovolné a dostanete za ně body, za které můžete nakoupit odznaky. Pokud vám tedy reklamy nevoní a o žádné výhody nestojíte, můžete být bez obav. Ocenit lze také skutečnost, že aplikace je stabilní a nebude vám „padat“.

Resumé

Co říct závěrem? Jedná se o jednoduchou a velmi zábavnou hru, která vám vzhledem k časové nenáročnosti dokáže zkrátit jakkoli dlouhou chvíli. Vyčíst lze pouze nemožnost pohybovat kurzorem mezi písmeny v případě překlepů. Třeba je ale vina pouze na mé straně. Pokud píšete bez chyb, nebudete mít problém, a pravděpodobně budete daleko lepším hráčem. Ačkoli se nejedná o hru pro každého, Slovní Duel vám mohu jen a jen doporučit.

Hru Slovní Duel pro Android můžete stáhnout zde

Hru Slovní Duel pro iPhone můžete stáhnout zde