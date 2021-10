5 tipů a triků pro Spotify na iPhonu

Spotify patří mezi nejoblíbenější hudební streamovací služby – někteří ji dokonce mají ve větší oblibě než konkurenční Apple Music. Pokud i vy rádi posloucháte vaši oblíbenou hudbu prostřednictvím Spotify, určitě se vám bude hodit následujících pět tipů a triků pro příslušnou aplikaci na vašem iPhonu.

Změna obrázku playlistu

Vytvořili jste si na Spotify vlastní seznam skladeb, ale nelíbí se vám jeho virtuální „přebal“? Ve Spotify na vašem iPhonu si jej můžete snadno změnit. Nejprve otevřete playlist a poté nad seznamem skladeb klepněte na ikonku tří teček. Zvolte Upravit, klepněte na Změnit obrázek, a můžete buďto přidat novou fotografii, nebo zkrátka jen odstranit tu stávající.

Připnutí playlistu

Chtěli byste mít svůj oblíbený seznam skladeb ve vaší knihovně na Spotify neustále na očích? Můžete si jej snadno a rychle připnout na vršek seznamu. Vpravo dole klepněte na Tvoje knihovna a poté zvolte Playlisty. Dlouze stiskněte playlist, který chcete připnout, a zvolte Připnout playlist. Pro odstranění z prvního místa postačí jen opět dlouze stisknout a zvolit Odepnout playlist.

Výběry na míru

Spotify si velice dobře pamatuje, jaké skladby nejčastěji posloucháte a jaké skladby přidáváte do seznamu oblíbených. Na základě tohoto pozorování pro vás pak automaticky vytváří výběry skladeb, které by se vám mohly líbit. Tyto výběry si můžete poslechnout poté, co ve středu lišty ve spodní části klepnete na Hledání a poté zvolíte Speciálně pro tebe.

Úspora dat

Pokud se se svým iPhonem se Spotify chystáte vyrazit někam, kde nebudete mít možnost připojení na Wi-Fi síť, určitě uvítáte možnost úspory dat. Vpravo dole klepněte na Tvoje knihovna a poté klepněte v levém horním rohu na ikonku vašeho profilu. Zvolte Úspora dat, kde můžete aktivovat funkci Data Saver a možnost stahování pouze zvukové složky videopodcastů.

Ekvalizér

Chtěli byste si sami manuálně pohrát s nastavením zvuku ve Spotify na vašem iPhonu? Na domovské stránce aplikace nejprve v pravém horním rohu klepněte na ikonku nastavení. Klepněte na Přehrávání a poté klepněte na Ekvalizér. Zde si můžete vybrat buďto některý z přednastavených profilů, nebo si vytvořit vlastní.