Kutil přestavěl ikonický iMac G4 na iMac G4 M1, výsledek stojí za to

Pokud jste šikovní, dokážete takřka cokoliv. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat projekt iOS vývojáře a především pak velkého fanouška iMaců G4 Colbyho Sheetse. Tomu se totiž podařila dvacet let stará počítačová legenda Applu oživit čipem M1, díky čemuž se z ní tak stal na dnešní dobu skvěle využitelný stroj.

Sheets se svým projektem pochlubil v posledních dnech na celé řadě sociálních sítí s tím, že o iMacu G4 snil od malička, ale bylo mu jasné, že v dnešní době je tento stroj již prakticky nevyužitelný. Někteří nadšenci si z něj sice udělali hackintosh, avšak tím dle Sheetse zabili jeho kouzlo a proto se do ničeho podobného nehrnul. Osadit iMac G4 čipy Intel a rozjet na něm moderní macOS pak nemohl zase kvůli odvodu tepla i prostorové náročnosti komponentů, které by musel spolu s čipem do počítače vměstnat. Když však Apple přišel s čipy M1, svitla kutilovi naděje. Jeden Mac s M1 (dle všeho Mac mini) tedy “vykuchal” a vsadil jej do těla iMacu G4, který s novým čipsetem bez problému funguje, o čemž se můžete přesvědčit ve videu níže.

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.

Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu

— Colby Sheets (@ColbySheets) October 5, 2021