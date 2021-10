Výřezů v displeji se příští rok u iPhonů 14 zcela nezbavíme

Přestože je představení letošní generace iPhonů za námi jen pár týdnů a mnozí jablíčkáři na své modely stále čekají a ještě dlouho čekat budou, zraky mnoha fanoušků Applu se už začínají pozvolna upínat k příštímu roku a iPhonům 14. Ty se totiž zdají alespoň soudě dle prvních úniků informací velmi zajímavé, jelikož mají dorazit jednak v novém designu a jednak s otvorem v displeji namísto výřezu. Právě u posledního upgradu je ale háček.

O otvoru v displeji se dosud v souvislosti s iPhony 14 hovořilo jakožto o celé produktové řadě, byť někteří leakeři poukazovali na to, že levnější modelová řada může stále disponovat výřezem v displeji. Právě ten dnes potvrdil i jeden z nejpřesnějších zdrojů vůbec, asijský leaker PandaIsBald. Ten je sice na leakerské scéně poměrně neaktivní, ale platí, že když něco zveřejní, je to zpravidla pravda. Byl to například právě on, kdo před pár týdny tvrdil, že na první podzimní Keynote nedorazí AirPods, ale uvidíme iPad 9 a mini 6. Nyní leaker tvrdí, že se výřez na iPhone 14 a 14 Max zachová, zatímco řada 14 Pro a 14 Pro Max jej opustí a přejde skutečně na otvor.

Další zajímavou informací z úst leakera je pak absence Touch ID pod displejem. To bylo sice ještě donedávna považováno za hotovou věc, avšak Apple se měl podle leakera ještě minimálně pro příští rok rozhodnout vsadit all-in na Face ID. Z tohoto kroku se tak dá předpokládat, že poddisplejové Touch ID ještě není v takové kondici, jakou Apple vyžaduje, a proto jeho nasazení raději oddaluje. Je nicméně otázkou, zda s ním bude vůbec někdy spokojený natolik, že se jej rozhodne nasadit.