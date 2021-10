Jak chtěl Steve Jobs dostat macOS do počítačů Dell

V souvislosti se včerejším desátým výročím úmrtí otce Applu Steva Jobse se na internet dostalo spoustu velmi zajímavých, byť doposud upozaďovaných příběhů, které jsou s ním spojeny. Jeden z nich vytáhl ze svého rukávu i zakladatel a generální ředitel výrobce počítačů Dell, Michael Dell.

Šéf Dellu zavzpomínal nejprve na rok 1993, kdy byl Jobs již 8 let odejit z Applu, aby si mohl následně založit společnost NeXT zaměřenou taktéž na počítače a výpočetní techniku. Hned tentýž rok měl přijít Steve Jobs za Dellem s návrhem, ať se rozloučí na svých počítačích s operačním systémem Windows a začne na nich používat operační systém NeXT, který vyvinula právě Jobsova společnost. Hlavním argumentem Jobse pak bylo to, že je jeho řešení výrazně lepší než to Billa Gatese. Dell však jeho nabídku odmítl s tím, že kvůli absenci aplikací a nulovému zájmu zákazníků o alternativní OS je jeho využití prakticky nemožné.

Myšlenka dostat svůj vlastní OS na cizí počítače však Steva Jobse podle Michaela Della neopustila. Po svém návratu do Applu v roce 1997 měl totiž za šéfem Dellu opět přijít a nabídnout mu, ať na počítačích nabízí macOS – avšak nikoliv místo Windows, ale vedle nich s tím, že by si uživatel vždy sám zvolil, jaký systém chce následně používat. Zdánlivě skvělá myšlenka však měla zádrhel ve formě nesmyslného nastavení licenčních poplatků, které Jobs vyžadoval výrazně ve prospěch Applu. Kromě toho pak neměl být Steve tehdy schopen zaručit ani několikaletou softwarovou podporu počítačů Dell, kvůli čemuž se mohlo klidně stát, že za pár let na ně mohly zkrátka přestat chodit aplikace. Šéf Dellu se proto rozhodl ani tentokrát vizi šéfa Applu smést ze stolu, byť s odstupem času připouští, že kdyby tak neučinil, mohl dnes počítačový svět vypadat zcela jinak. macOS mohl být totiž logicky daleko rozšířenější.