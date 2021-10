Procesor v nových iPhonech je výkonnější než se Apple chlubil

Jestli je něco u iPhonů každoroční jistota, pak je to nasazení výkonnějšího procesoru. Ani letošek nebyl v tomto směru samozřejmě žádnou výjimkou, jelikož se iPhony 13 (Pro) chlubí další generací čipů Bionic. Řeč je konkrétně o procesorech A15 Bionic, které mají být dle slov Applu o 50 % rychlejší než konkurence. A jak se nyní v testech ukázalo, realita je ještě přívětivější.

Fotogalerie iPhone 13 Pro prvni dojmy 11 iPhone 13 Pro prvni dojmy 10 iPhone 13 Pro prvni dojmy 9 iPhone 13 Pro prvni dojmy 8 +18 Fotek iPhone 13 Pro prvni dojmy 7 iPhone 13 Pro prvni dojmy 6 iPhone 13 Pro prvni dojmy 5 iPhone 13 Pro prvni dojmy 4 iPhone 13 Pro prvni dojmy 3 iPhone 13 Pro prvni dojmy 2 iPhone 13 Pro prvni dojmy 1 iPhone 13 prvni dojmy 10 iPhone 13 prvni dojmy 9 iPhone 13 prvni dojmy 8 iPhone 13 prvni dojmy 7 iPhone 13 prvni dojmy 5 iPhone 13 prvni dojmy 6 iPhone 13 prvni dojmy 4 iPhone 13 prvni dojmy 3 iPhone 13 prvni dojmy 2 iPhone 13 prvni dojmy 1 Vstoupit do galerie

Novým procesorům se podíval na zoubek odborný portál AnandTech, který je z výsledků testu naprosto unesen. Nový čipy z něj totiž vychází naprosto skvěle prakticky ve všech aspektech vyjma odvodu tepla, což je však věc, která má co do činění spíše s konstrukcí telefonu jako takového než přímo s čipem. Díky použití nového výrobního procesu 5nm+ (tedy vylepšeného 5nm procesu) jsou čipy mimořádně energeticky úsporné a to i při maximální zátěži. Ve srovnání s loňským A14 Bionic jsou v maximálním vytížení o zhruba 17 % úspornější, což se výrazně podepisuje na celkové výdrži telefonů. A jelikož vyniká čipset i v dalších aspektech, je dle měření AnandTechu lepší nikoliv o 50 % oproti konkurenci, ale dokonce o 62 %, což už je pořádný rozdíl.

Ačkoliv je poměrně zajímavé, že se Apple při představování čipsetu A15 Bionic držel na své poměry relativně při zemi, byť nemusel, a zpráva od AnandTech rozhodně potěší, je třeba si přiznat to, že výkon novinek nejsou uživatelé v reálném světě schopni prakticky využít. Na druhou stranu je ale dobré, že díky vysokému výkonu budou iPhony 13 využitelné po dobu mnoha následujících let, jelikož by neměly mít problém s náročnějšími softwarovými upgrady.