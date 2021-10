Operační systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15, které byly představeny již před několika dlouhými měsíci, nabízí opravdu mnoho různých novinek a vylepšení. Od samotného představení si je mohli předběžně nainstalovat veškeří testeři a vývojáři, široká veřejnost se pak dočkala teprve před pár týdny, tedy kromě macOS 12 Monterey. Na našem magazínu se od samotného představení věnujeme všem novým funkcím a dalším vymoženostem, na které se opravdu jednoduše zvyká. Pokud se tedy chcete dozvědět o nových systémech vše, tak rozhodně čtěte (nejen) naši návodní sekci i nadále. V tomto článku se budeme opět věnovat iOS 15.

Jak na iPhone v Safari (de)aktivovat synchronizaci úvodní stránky napříč zařízeními

Pokud bychom měli vyjmenovat ty největší novinky z iOS 15, tak se bezesporu jedná o režimy Soustředění, dále přepracovanou aplikaci FaceTime a dost možná i nové Safari, které však vytvořilo určitý poprask. Apple se totiž rozhodl, že přesune adresní řádek z horní části obrazovky směrem dolů, a to především pro jednodušší ovládání jednou rukou. Ukázalo se však, že uživatelům se tato změna tak úplně nelíbí, což spustilo lavinu kritiky. Kalifornský gigant tak musel přijít s řešením, které se zavděčí všem – do Nastavení tak přidal možnost volby mezi novým a starým rozhraním. Tento článek ale nepojednává o adresním řádku, nýbrž o úvodní stránce v Safari, kterou si konečně v iOS 15 můžeme přizpůsobit, stejně jako v macOS 11 Big Sur. Kromě toho si můžete nastavit i to, aby se vzhled úvodní stránky v Safari synchronizoval napříč všemi vašimi zařízeními, a to následovně: