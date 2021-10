Siri toho nyní zvládá záhadně méně než dřív. Neví se, zda jde o chybu, nebo záměr

Když Apple v červnu na WWDC prezentoval novinky u iOS 15, jednou z nich bylo i velmi slušné vylepšení Siri, která nyní zpracovává požadavky jiným, anonymnějším způsobem. Jak se však nyní zdá, kromě vylepšení v tomto směru se v jiném zase dočkala degradace své funkčnosti, jelikož se odnaučila některé užitečné funkce. Zajímavé je přitom to, že se tak stalo nejen v iOS 15.

V posledních týdnech si začali jablíčkáři všímat toho, že jim Siri odmítá pomoci s věcmi, které dříve zvládala levou zadní. Schopná není například zkontrolovat hlasové zprávy, přehrát hlasovou schránku, zkontrolovat historii hovorů, poslat mail na určitou osobu a tak podobně. Ve své podstatě se tak odnaučila funkce, které usnadňovaly mnoha jablíčkářům – zejména pak zrakově postiženým – každodenní život. Funkce přitom nejsou dostupné nejen v iOS 15, ale taktéž v iOS 14.8, zatímco v dřívějších verzích iOS k dispozici jsou.

V tuto chvíli není absolutně jasné, zda se jedná ze strany Applu o záměr spojený s novým zpracováváním příkazů, nebo se jedná jen o chybu, kterou nebyl doposud schopen opravit. V prvním případě by se však jednalo o poměrně závažnou věc, která by oblibu Siri nehezky pošlapala. Pokud se pak jedná o chybu, neměl by být ze strany Applu jí opravit a to i bez jakékoliv softwarové aktualizace na straně uživatele. Podobné věci se totiž zpravidla řeší “jen” opravami na serverech Applu.