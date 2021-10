Apple Watch Series 7 se ukazují na prvních reálných fotkách

Ačkoliv se nová generace Apple Watch ještě neprodává a termín spuštění jejích prodejů zatím ani neznáme, stejně jako je tomu i v případě ceny za jednotlivé modely, už se stihla objevit na prvních reálných fotkách. Ty byly před pár hodinami zveřejněny na jedné z facebookových skupin určených pro fanoušky Apple Watch s tím, že se v ní ohřály jen na pár minut, než je jejich “majitel” smazal. Spousty jablíčkářů si je však stihly uložit.

Fotky, které si můžete prohlédnout vedle tohoto odstavce, zveřejnil na Facebooku konkrétně uživatel pracující pro nejmenovaného mobilního operátora, který měl od Applu již hodinky obdržet na testování před jejich uvedením na trh v průběhu podzimu. Jsou-li slova uživatele, který zveřejnil fotky, pravdivá, víceméně potvrzují slova módního domu Hermès, dle kterých mají předobjednávky hodinek odstartovat 8. října s tím, že do prodejů zamíří hodinky pravděpodobně o týden později.

Co se pak týče designu hodinek na fotkách, ten neodhaluje nic víc než to, co jsme se dozvěděli od Applu před téměř třemi týdny na jeho první podzimní Keynote. Hodinky si tedy zachovávají i nadále zaoblené hrany a jen minimálně se oproti předešlé generaci zvětšily. Nijak výrazně užší pak nevypadají ani rámečky kolem displeje, které mají být přitom jednou z hlavních novinek nové generace Apple Watch. Lepší obrázek si však o nich svět udělá samozřejmě až ve chvíli, kdy budou volně k dispozici.