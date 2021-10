Recenze Epico ARMBAND: když chcete mít i při sportu iPhone stále u sebe

V dnešní recenzi se podíváme na univerzální sportovní pouzdro na ruku UNIVERSAL SPORTS ARMBAND z dílny firmy Epico, které je díky příjemné ceně široce dostupné všem sportovcům. Mít u sebe při sportovní aktivitě zařízení, na kterém můžeme sledovat vývoj výkonnosti, naplánovanou trasu a poslouchat oblíbenou hudbu, čelí v posledních letech velké popularitě. To vše umožní pouzdro na telefon, které stačí připnout na rameno, a svého chytrého společníka budete mít u sebe i při intenzivním pohybu. Bonusem je také větší pocit svobody a bezpečí, protože v případné nouzi je tím pádem možné ihned zavolat pomoc. Praktické je to obzvláště v teplých měsících, kdy při sportu hraje velkou roli omezená vrstva oblečení, která obvykle nedisponuje kapsami na uložení nezbytných věcí. V tomto článku se dozvíte, jak UNIVERSAL SPORTS ARMBAND obstál při delším běhu, jestli bylo jeho nošení pohodlné a jaké byly pocity z ovládání telefonu přes pouzdro.

Technické specifikace

Nejdříve si představíme klíčové vlastnosti pouzdra. Je vhodné pro jakékoliv telefony do velikosti 6,5 palců a díky materiálu, ze kterého je vyrobené (folie, neopren), disponuje odolností proti dešti a potu. Jeho povrch je omyvatelný, což umožňuje větší pocit komfortu i při dlouhodobém používání. Součástí pouzdra je i praktická kapsa na klíče a peníze. Plně transparentní přední folie zpřístupňuje a podporuje dotykové ovládání telefonu, samozřejmostí jsou i otvory na sluchátka. Epico Universal Sports Armband 6,5″ váží pouze 25 gramů, tloušťka je 1,2 mm. Na paži si ho uchytíte pomocí suchého zipu a pořídit jej lze za 390 Kč s tím, že díky slevovému kódu na konci článku je k dispozici ještě o 20 % levněji.

Zpracování a design

Sportovní pouzdro na ruku od společnosti Epico se prodává v černošedé variantě. Na první pohled je moderně zpracované a na první omak velmi příjemné a lehké. Obvod je lemovaný výraznou reflexní vrstvou, která se nachází i na zadní části. Popruhy jsou zdobené trojúhelníkovými designovými prvky. Materiál byl zvolen tak, aby neomezoval sportovní výkon, je prodyšný a přizpůsobivý tvaru ruky. Na zadní části se pod velkou kapsou nachází neuzavíratelná kapsa pro doklady a klíče, taktéž zvýrazněna reflexní barvou. V horních rozích a dolní části je umístěno pět otvorů na sluchátka, které slouží k snadnému přístupu ke sluchátkovému konektoru.

Testování

Pouzdro jsem testovala při delším běhu a díky reflexním prvkům jsem se s ním nebála vyběhnout i ve tmě. Vzhledem k menší velikosti mého telefonu (4,7“) ho pouzdro plně neobepínalo, takže jsem měla pocit, že v něm trochu „plave“. To mělo i v menší míře vliv na ovládání domovského tlačítka, které se mi většinou podařilo zmáčknout na více pokusů. Další testující s tímto, vzhledem k větší úhlopříčce telefonu, problém neměla. Samotné ovládání displeje už pak přes folii probíhalo bez problémů a telefon z ní nevypadával. Dalším a zároveň posledním minusem, který jsem při testování shledala, je rozsah suchého zipu pro obepnutí kolem paže. Při upevňování jsem měla pocit, že nemám popruh dostatečně utažený, ale zároveň jsem už byla na hranici maxima. Při samotném běhu jsem s tím ale vzhledem k pokrčené paži problém neměla, pouzdro drželo, tak jak by mělo, ale při chůzi s nataženou rukou mírně sjíždělo dolů. Problém by v tomto tedy mohl nastat pro uživatele s malým obvodem paže, protože bych i na můj obvod ruky, který je průměrný, potřebovala větší možnosti nastavení rozsahu.

Plusem je jednoznačně pohodlí při běhu, pouzdro jsem na ruce necítila a mohla se tak plně soustředit na výkon. I po doběhnutí se ukázalo, že mohla kůže pod pouzdrem dýchat a nesignalizovala žádné známky opotřebení vlivem popruhů. Velkým pomocníkem je kapsa na doklady a klíče, díky které jsem nemusela hlídat, jestli mi odněkud při běhu nevypadly. Jako majitelka Apple Watch jsem na volnost při sportování zvyklá, ale při absenci telefonu poblíž, tudíž i spárování, se mi značně omezily funkce, které jsem mohla využívat. Proto jsem velmi ocenila neomezený výběr muziky, navigaci a pocit bezpečí, když jsem mohla mít kromě hodinek i telefon u sebe.

Resumé

Epico UNIVERSAL SPORTS ARMBAND je dle mého velmi užitečná sportovní pomůcka. Díky příjemné ceně, materiálu a možnostem využití je nepostradatelnou částí výbavy každého sportovce. Velkou výhodou je praktická kapsa na doklady, reflexní vrstva, omyvatelnost, odolnost proti dešti a potu a nízká váha. Nevýhodou je menší rozsah suchého zipu, se kterým by mohly mít problém uživatelé s malým obvodem paže, a horší ovládání domovského tlačítka, pokud vlastníte menší telefon. Sháníte – li pouzdro s dobrým poměrem cena/výkon, UNIVERSAL SPORTS ARMBAND od společnosti Epico bude dobrou volbou.

Slevový kód

Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost si můžete nyní Epico ARMBAND zakoupit o 20 % levněji – vyjde tedy jen na 312 Kč. Stačí do pole pro slevový kód zadat epicosport20 a výsledná cena bude snížena.

Zkopírovat

Epico ARMBAND můžete zakoupit zde