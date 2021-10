5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (1. 10. 2021 – 3. 10. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Frčíme

Ve filmu Frčíme od studií Disney a Pixar získají dva elfí bratři, Ian a Barley Tichošlápkovi, nečekanou možnost setkat se na jeden den se svým dávno zesnulým tatínkem. A tak se vypraví na vzrušující dobrodružnou cestu Barleyho úžasnou dodávkou. A jak už to v dobrodružství chodí, jejich výprava je plná kouzel, bludných map, nepřekonatelných překážek a nevídaných objevů. Když však maminka obou dospívajících hrdinů zjistí, že její kluci zmizeli, spojí síly s bývalou obávanou a mocnou válečnicí Mantikorou, která je z třetiny lvice, z třetiny netopýřice a z třetiny škorpionice, a společně se vydají kluky hledat. Bez ohledu na strážné kletby čeká všechny nejmagičtější den jejich životů.

79,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Rebelka

Pixar Animation Studios, tvůrce příběhu Toy Story 3, vás uchvátí úžasným dobrodružstvím a přenese vás do starobylé krajiny plné záhad a tradicí. Vydejte se na hrdinskou výpravu s Meridou, zkušenou lukostřelkyní a tvrdohlavou dcerou krále Ferguse a královny Elinor. Merida, která je rozhodnuta žít život po svém, se vzepře prastarému zvyku a popudí tak proti sobě vzpurné a škodolibé šlechtice. Když Merida svými činy nechtíc způsobí v království chaos, je nucena využít všechny své dovednosti a prostředky – včetně svých mazaných a záludných bratrů, aby s jejich pomocí prolomila děsivou kletbu dříve, než bude pozdě, a současně také zjistila, co obnáší skutečné hrdinství.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Teorie chaosu

Vtipný a dojemný příběh pojednávající o tom, že štěstí nespočívá v tom, jak trávíme každou hodinu, ale v lidech, kteří jsou nám blízcí. Frank Allen (Ryan Reynolds) je zvyklý vše důkladně analyzovat a celý svůj život plánuje na minuty. Očekává, že jeho přesně vypočítaný svět nic nenaruší. Shodou okolností dojde jednoho dne ke zpoždění a vynucenému posunutí jeho plánů, čímž se spustí komický řetězec nových situací a Frank se musí vyrovnat s nečekanými změnami. V jeho životě zavládne totální chaos, na který neumí reagovat.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Ostrovní zprávy

Režisér Lasse Hallström natočil drama Ostrovní zprávy na motivy románu spisovatelky Annie Proulxové, jenž byl oceněn Pulitzerovou cenou. Kevin Spacey hraje hlavní roli Quoylea, živořícího, citově vyčerpaného redaktora novin, který trpí v nešťastném manželství s tyranskou Petal, promiskuitní nezkrotnou ženou. Ta se pokusí prodat jejich dceru Bunny k adopci, ještě než sama zahyne při autohavárii. Quoyle získá dcerku zpět a vydá se s ní i s dávno ztracenou tetou Agnis (Judi Denchová) do starého rodinného domu na Newfoundlandu. I když Quoyleovi život na ostrově zpočátku připadá stejně nepřátelský a krutý jako Agnis sama, dostane místo redaktora námořních zpráv ve zdejších novinách. Quoyle si díky své práci brzy získá uznání vděčných čtenářů a začne si dávat život do pořádku. Zároveň naváže vztah s místní svobodnou matkou Wavey (Julianne Mooreová), osvojí si pár námořních pravidel, odkryje temnou rodinnou historii a nakonec najde i vlastní sebeúctu. Agnis, která mezitím rozjede vlastní úspěšný byznys, čelí traumatickému zážitku z dětství, do nějž je zapleten i Quoyleův zesnulý otec.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina

Tenkrát v Kalifornii

Steve Ford (Bruce Willis) je soukromý vyšetřovatel z předměstí Los Angeles. Jeho profesní a soukromý svět se spolu střetnou poté, co přijde o svého milovaného psa Buddyho. Buddy je ukraden nechvalně proslulým gangem. Po řadě bláznivých situací začíná Steve s gangem vyjednávat. Současně je pronásledován dvěma pomstychtivými samojskými bratry, osobními strážci jednoho lichváře a několika dalšími podivnými týpky. Říká se, že pes je nejlepším přítelem člověka, a Steve dokazuje, jak daleko je ochoten zajít, aby Buddyho získal zpět.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

