Operační systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 byly představeny již v červnu, a to na vývojářské konferenci WWDC21. Od té doby mohou všichni testeři a vývojáři získat ke zmíněným systémům předběžný přístup, a to prostřednictvím beta verzí. Před pár dny jsme se ale dočkali veřejného vydání těchto systémů, vyjma macOS 12 Monterey, což znamená, že si je mohou stáhnout také klasičtí uživatelé. Jestliže se tedy v případě iOS 15 řadíte mezi vlastníky iPhone 6s a novějšího, tak to znamená, že si můžete tento systém bez problémů nainstalovat. Na našem magazínu se již dlouhou dobu věnujeme všem novým funkcím a vylepšením – v tomto návodu se podíváme na další funkci z iOS 15.

Jak na iPhone aktivovat funkci pro jeho nalezení když je offline či vypnutý

V případě, že jste aktualizovali váš iPhone na iOS 15, tak jste si již zajisté vyzkoušeli většinu hlavních nových funkcí. Zmínit můžeme například režim Soustředění, přepracovaný FaceTime a Safari a mnoho dalšího. Pravdou ale je, že součástí iOS 15 je také několik funkcí, o kterých se příliš nemluví. Některé tyto funkce jsou ale velmi zajímavé. Mezi jednu z nich patří možnost, díky které je možné vystopovat ztracený či ukradený iPhone i v případě, že je offline, tedy pokud není připojený k síti pomocí Wi-Fi či mobilním datům, popřípadě pokud je kompletně vypnutý. Tuto funkci můžete aktivovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na váš profil.

Následně se zde přesuňte do sekce s názvem Najít.

Poté rozklikněte nahoře kolonku Najít iPhone.

Nakonec pomocí přepínače aktivujte možnost Síť služby Najít.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy aktivujete možnost pro nalezení iPhonu i v případě, že je offline, popřípadě pokud je vypnutý. Pojem Síť služby Najít jste mohli slyšet už při představení AirTagů. Tvoří ji veškerá Apple zařízení na světě, tedy například iPhony, iPady i Macy. Díky nim je možné získat polohu takového zařízení, které je kompletně offline nebo vypnuté. Pokud totiž na ztraceném zařízení aktivujete režim ztráty, tak začne vysílat Bluetooth signály. Ty mohou zachytit ostatní Apple zařízení ze Sítě služby Najít a po zachycení dojde k odeslání na servery Applu. Ty polohu zpracují a přesměrují ji do vaší aplikace Najít. Nutno podotknout, že pokud je iPhone vypnutý, tak dokáže svou polohu sdílet díky čipu U1, kterým disponují iPhony 11 a novější. Starší zařízení tedy tuto funkci využít nemohou a poloh sdílí pouze, pokud jsou offline.