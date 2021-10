Jablíčkáři zuří. Z iOS 15 v tichosti zmizela možnost deaktivace klávesnice pro Apple TV

Možnost zadávat na Apple TV text namísto ovladačem skrze displej vašeho iPhonu je bezesporu jednou z nejužitečnějších vychytávek ekosystému Applu. Psaní pomocí ovladače se totiž za komfortní označit v žádném případě nedá a co víc – v porovnání s psaním na softwarové klávesnici telefonu je i výrazně zdlouhavější. Na druhou stranu však na některé úkony zkrátka stačí, takže jej mnozí uživatelé využívají jakožto primární způsob zadávání textu. Až doposud bylo v takovém případě možné na iPhonech a iPadech upozornění na možnost zadávat skrze ně text do Apple TV deaktivovat. To se ale nyní nepochopitelně s příchodem iOS a iPadOS 15 mění.

Jak v iOS, tak i iPadOS 15 možnost deaktivace upozornění na další možnost vkládání textu chybí, kvůli čemuž je tak nemožné se tohoto prvku trvale zbavit. To jinými slovy znamená, že se na displeji telefonu zobrazí naprosto kdykoliv, i když o to zrovna nebudete stát, což je dost otravné a není divu, že se za tento krok valí na Apple v posledních dnech vlna kritiky. Jablíčkáři totiž odstranění možnosti deaktivace absolutně nechápou, jelikož za nevyužívanou rozhodně označit nelze. Mnozí z nich proto bombardují Apple žádnostmi o navrácení funkce zpět, což by však ve výsledku neměl být pro Apple žádný problém. Ten se ale zatím k celé záležitosti nikterak nevyjádřil a těžko v tuto chvíli říci, zda vůbec vyjádří.