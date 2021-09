Pokud si aktivujete funkci Private Relay v iOS 15, můžeme vám účtovat přenesená data v rámci služby StreamOn, váš Telekom

Nová funkce iOS 15 Private Relay neboli Soukromý přenos začíná dělat vrásky na čele operátorům. Jako první v rámci ČR/SR dnes rozeslal slovenský Telekom sms a maily uživatelům služby StreamOn, ve které je informuje o tom, že pokud tuto funkci v iOS aktivujete, mohou vám být účtována data, která se týkají služby StreamOn. Služba StreamOn přitom zaručuje neomezené využívání streamovacích služeb jako je YouTube, Tidal, Spotify nebo Apple Music. Data, která v rámci těchto streamovacích služeb přenesete se nepočítají do vašeho FUP datového limitu.

Problém je podle všeho v tom, že iOS 15 dokáže v rámci funkce Soukromý přenos skrýt vaši IP adresu a veškeré informace o prohlížení webových stránek v Safari. Operátor tak zřejmě nedokáže identifikovat, zda jste data spotřebovali v rámci například webové stránky YouTube tím, že sledujete video nebo tím, že jste prohlíželi jiné stránky. Celé znění sms upozorňující na tuto změnu v rámci StreamOn je následující:

„Vazeny zakaznik, v pripade, ze si na svojom iPhone zapnete funkciu Sukromny prenos/Private Relay (sluzba dostupna od iOS 15), nevieme Vam garantovat korektne fungovanie sluzby StreamOn z dovodu znemoznenej identifikacie Vasej datovej prevadzky. V takomto pripade Vam pri vyuzivani aplikacii zaradenych v sluzbe StreamOn mozu byt uctovane prenesene data. Vas Telekom“

Z mého osobního pohledu je velmi zvláštní, že vám operátor zkrátka oznámí poté, co máte službu aktivovanou za určitých podmínek, které nereflektovali to, že bude tato funkce v iOS 15, že pokud ji chcete využívat, bude vám účtovat přenesená data. Nenabízí žádnou možnost alternativy ani nic podobného, ale pouze oznamovací větu o tom, že máte zkrátka smůlu, alespoň ji posílají s dovětkem, že to zažijeme spolu.. Jak se k tomu postaví další operátoři zjistíme patrně v nejbližší době.