Jak zjistit, jaká byla vaše první stažení aplikace na iPhone

Září bývá až na výjimky u společnosti Apple tradičním datem, kdy se světu představují nové modely iPhonů. Zatímco někteří jablíčkáři si v té době pořizují již několikátý smartphone od Applu po sobě, pro mnohé jiné uživatele se jedná o premiéru. Zajisté si i vy vzpomenete na to, jaký byl váš první iPhone. Vzpomenete si ale také, jaká byla první aplikace, kterou jste si na něj nainstalovali? Pokud ne, a rádi byste to zjistili, povíme vám, jak na to.

Když si zakoupíte nový iPhone, jsou jeho součástí také předinstalované nativní aplikace. S těmi si ale snad nikdo nevystačí, proto většinou míří první kroky čerstvých majitelů nových iPhonů do App Storu, kde si stahují nejrůznější aplikace třetích stran. Může se jednat o aplikace sociálních sítí, e-mailové klienty, nebo třeba aplikace typu YouTube či Netflix. Je zajímavé, jak se tyto první aplikace často liší podle toho, kdy byl daný iPhone zakoupen. U uživatelů, kteří si svůj první iPhone pořídili v době, kdy byl App Store teprve ve svých začátcích, mezi první nainstalované aplikace patřil například Facebook, Google, Shazam, ale třeba také utility typu iTunes Remote. V dnešní době je podle ohlasů uživatelů například zmíněný Facebook spíše na ústupu, a lidé před aplikací jako takovou dávají přednost prohlížení Facebooku v prostředí webového prohlížeče. Oproti počátkům App Storu přibyla řada aplikací sociálních sítí, jako je třeba TikTok nebo Instagram, nebo komunikačních aplikaci typu WhatsApp či Telegram.

Pokud byste chtěli zjistit, jaká byla první aplikace, kterou jste si nainstalovali na váš iPhone, spusťte na vašem iOS zařízení App Store. Nemusí se pochopitelně jednat o váš první iPhone – pokud máte od počátku stejné Apple ID, App Store si dobře pamatuje historii všech vašich nákupů. V pravém horním rohu klepněte na ikonku vašeho profilu a poté klepněte na Koupené. Zvolte Moje nákupy a v seznamu aplikací, který se vám zobrazí, zajeďte až zcela dolů. Na samém konci seznamu najdete aplikaci, která měla tu čest být první nainstalovanou položkou na vašem prvním iPhonu – možná budete překvapeni, která to byla.

Jaký byl váš první iPhone a kterou aplikaci jste si na něj nainstalovali jako první? Pochlubte se nám do komentářů, případně se na našem Facebooku podělte o screenshot.