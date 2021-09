iPhone 13 Pro (Max) má za sebou první test odolnosti. Jak dopadl?

Přestože se nová generace iPhonů ve formě modelů 13 mini, 13, 13 Pro a 13 Pro Max prodává teprve od pátku 24. září, modely z řady Pro se již dočkaly prvního většího testu odolnosti. O ten se postaral jako již tradičně youtuber EverythingApplePro, kterému se dostal do ruky konkrétně horsky modrý iPhone 13 Pro Max a bílý iPhone 13 Pro. Jak test dopadl?

Apple se u iPhonů 13 chlubí tím, že mají (stejně jako loňské iPhony 12) nejtvrdší sklo ze všech smartphonů na světě a to díky technologii Ceramic Shield, která se točí kolem použití keramických krystalů ve speciálním povlaku na displeji telefonu. Díky tomu se tak staly iPhony 12 jedněmi z nejodolnějších iPhonů vůbec a iPhony 13 Pro na ně pak nyní navazují více než dobře a to i přesto, že jsou oproti loňským modelům těžší. Vyplývá to alespoň z testu, ze kterého vyšly oba telefony i přes poškození jako plně funkční. Podívat se na něj můžete sami níže.

Jak můžete výše sami vidět, zatímco iPhone 13 Pro začal trpět na praskliny o poznání dříve než těžší a větší iPhone 13 Pro Max, výsledek testu je u obou telefonů nakonec vcelku podobný. I přes opakované pády na beton z různých výšek si oba telefony vedly velmi dobře a je tedy jasné, že si u nich uživatelé na odolnost stěžovat rozhodně nebudou. Je však samozřejmě potřeba brát v potaz i to, že při pádu telefonu na zem hraje roli nepřeberné množství faktorů a rozhodně proto nelze spoléhat na to, že když v testu telefony zvládly pády z určité výšky, tak že je zvládnou i ve vašem případě. Test tedy vnímejte spíše jako zajímavou informaci než něco, od čeho by se mělo odrážet vaše chování k novinkám.