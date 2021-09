Rozšíření pro Safari v iOS 15: Pět doplňků, které určitě oceníte

S příchodem operačních systémů iOS 15 a iPadOS 15 jsme se kromě jiného konečně dočkali také možnosti instalování rozšíření do mobilních verzí operačního systému Safari. Pokud i vy přemýšlíte nad tím, že byste do Safari na vašem iPhonu přidali nějaké zajímavé doplňky tohoto typu, můžete se nechat inspirovat naším dnešním výběrem.

1Password – Password Manager

1Password je známý a velice oblíbený nástroj, který slouží k úschově, generování a správě hesel. S pomocí 1Password můžete také kromě hesel bezpečně uchovávat další citlivé informace, jako jsou třeba údaje o platebních kartách. Veškerý obsah, který do 1Password uložíte, je bezpečně chráněn hlavním heslem. Platformu 1Password můžete se vším všudy bezplatně využívat po dobu celých třiceti dní.

Rozšíření 1Password – Password Manager stáhnete bezplatně zde.

Grammarly – Grammar Keyboard

Grammarly je supervýkonný multiplatformní užitečný nástroj, který vám vždy a za všech okolností pohlídá vaši gramatiku při psaní. Díky Grammarly vám už nikdy neunikne žádný překlep, zaškobrtnutí ani sebemenší chyba, zároveň si ale s pomocí této aplikace můžete zlepšit své vlastní schopnosti. Kromě toho vás umí Grammarly také účinně zabrzdit v případech, kdy zbytečně plýtváte slovy, nebo vám při psaní navrhne zajímavá synonyma.

Rozšíření Grammarly stáhnete bezplatně zde.

Web Inspector

Pokud jste si v prohlížeči Google Chrome oblíbili funkci, s jejíž pomocí můžete podrobně zkoumat jednotlivé prvky webových stránek, určitě vás potěší také rozšíření s názvem Web Inspector. S pomocí tohoto šikovného a zcela bezplatného nástroje můžete prozkoumávat zdrojové kódy webových stránek, upravovat jejich jednotlivé prvky, zadávat příkazy v JavaScriptu a mnoho dalšího.

Fotogalerie Web Inspector 1 Web Inspector 2 Web Inspector 3 Web Inspector 4 Vstoupit do galerie

Rozšíření Web Inspector stáhnete bezplatně zde.

Achoo HTML Viewer & Inspector

Podobné funkce jako výše zmíněný Web Inspector skvěle ovládá také rozšíření s názvem Achoo HTML Viewer & Inspector. S jeho pomocí můžete snadno kontrolovat HTML kód webové stránky, na které se právě nacházíte, sdílet jeho vybrané části, a kontrolovat ho. Rozšíření Achoo nabízí možnost přizpůsobení zobrazení písma, úprav obsahu na webových stránkách a mnoho dalšího.

Rozšíření Achoo HTML Viewer & Inspector stáhnete za 25 korun zde.

Turn off the Lights for Safari

Nestačí vám – ať už z jakéhokoliv důvodu – tradiční tmavý režim v rámci operačního systému iOS? Svému zraku můžete při prohlížení internetu na webovém prohlížeči Safari ulevit také s pomocí rozšíření Turn off the Lights for Safari. Toto rozšíření umí vyladit uživatelské rozhraní prohlížeče Safari na vašem iPhonu s iOS 15 do působivých tmavých odstínů, díky čemuž můžete pohodlně sledovat například nejrůznější videa na webu.

Fotogalerie Turn off the Lights 1 Turn off the Lights 2 Turn off the Lights 3 Turn off the Lights 4 Vstoupit do galerie

Rozšíření Turn off the Lights for Safari stáhnete bezplatně zde.