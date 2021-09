Recenze krytu s vlastním designem BHcase: Kvalita za rozumnou cenu

V dnešní recenzi se podíváme na zoubek doplňku, bez kterého si mnozí z nás ani neumí představit používání svého telefonu. Řeč je konkrétně o ochranném krytu, díky kterému jsou naše telefony v naprostém bezpečí a nehrozí jim například nepěkné škrábance. Mnozí uživatelé sice tvrdí, že tato ochrana přichází na úkor designu telefonu, ale se vhodně zvoleným krytem tomu tak být vůbec nemusí. Například kryty s vlastním designem celkový vzhled vašeho telefonu dokáží spíše zlepšit, než jej degradovat. Vyrobit si je můžete nechat třeba i u firmy BHcase, která nám do redakce poslala pár vzorků na recenzi a jelikož je na telefonu již nějakou dobu používám, v následujících řádcích se s vámi podělím o resumé.

Jak vytvořit vlastní design krytu

Přiznám se, že věci s vlastními motivy mám vcelku rád, protože mi přijdou velmi osobní a originální. Nejednou jsem se nicméně setkal s tím, že jejich tvorba přes web u různých firem byla natolik složitá, že člověka spíše odradila, než navnadila k dokončení objednávky. O to víc mě potěšilo, že to u BHcase neplatí. Jakmile totiž na její stránky zavítáte, stačí de facto jen zvolit v menu, pro jaký telefon (na výběr jsou iPhony a Samsungy) chcete kryt vyhotovit a pak už si jen vybrat buď z již předpřipravených motivů, nebo si nadesignovat svůj a to buď jakožto celek, nebo pomocí šablony (k dispozici je přišpendlená fotka na šňůře, potažmo poznávací značky a různé nápisy na zanesení textu). Zde však tvorba samozřejmě nekončí. Na výběr vám totiž firma dá i barvu krytu či jeho rámečku – k dispozici jsou jak celobarevné kryty, tak i čiré kousky s barevným pevným rámečkem zajišťujícím ochranu telefonu. Kryty jsou vyrobeny z odolného polykarbonátu a pružného TPU. V případě zvolení nátisku zcela vlastního designu na celý kryt pak je k dispozici i možnost nechat tisknout na matný plast, nebo lesklý plast.

Já osobně zvolil vlastní design, který jsem si nechal natisknout na čirý lesklý kryt s barevným gumovým rámečkem. Super je, že komunikace s firmou je opravdu svižná a domluvíte se s ní prakticky na jakémkoliv vašem přání. Natisknout totiž zvládá prakticky cokoliv a to vždy tím nejvhodnějším možným tiskem – tedy buď sublimačním potiskem, nebo UV LED potiskem. Zhotovení krytu pak trvá jen pár dní, což je rozhodně super.

Fotogalerie BHcase kryty 1 BHcase kryty 2 BHcase kryty 3 BHcase kryty 4 Vstoupit do galerie

Testování

Kryt jsem testoval konkrétně na iPhonu 11, na který padl skutečně dokonale. Líbí se mi, že jeho gumové boky disponují malým převisem, díky kterému je schopen skvěle splynout s ochranným sklem, čímž je zajištěna maximální ochrana telefonu. Materiál, ze kterého je kryt vyroben, je v ruce velmi příjemný a po pár dnech testování mohu říci, že i opravdu odolný. Krytu jsem totiž dával poměrně dost “zahulit” například v brašně spolu s klíči a kovovými mincemi ve snaze jej nějak poškrábat, ale bez úspěchu. Ani klíče a ani mince na něm žádné šrámy nezanechaly a kryt tak vypadá i nyní doslova jako když jsem jej vytáhl. V tomto směru tedy nelze výrobci vyčíst zhola nic.

Fotogalerie BHcase kryty 11 BHcase kryty 10 BHcase kryty 9 BHcase kryty 6 +3 Fotek BHcase kryty 7 BHcase kryty 8 Vstoupit do galerie

Suverénně nejdůležitějším aspektem každého krytu s vlastním potiskem je právě potisk a jeho kvalita. Přeci jen, když už se člověk rozhodne do podobné věci dát své peníze, je fajn, když mu za ně alespoň chvíli vydrží. A zde musím říci, že bych se krátké výdrži rozhodně nebál. Potisk, který mi na krytu dorazil, na něm drží doslova jako přibitý a navíc je velmi odolný proti poškrábání, odření a dalším podobným typům poškození. Super je, že se nejedná jen o nějaký fórový film, ale o poctivou vrstvu barvy, která je i na omak opravdu pevná. Asi vás proto nepřekvapí, že i můj potisk drží po intenzivním testování jako přibitý a vypadá taktéž přesně tak, jak když jsem jej viděl poprvé.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Co říci závěrem? Pokud máte rádi kryty s vlastním designem, myslím si, že kouskům od BHcase byste měli určitě dát šanci. Jeho kryty jsou opravdu velmi kvalitní a to jak z hlediska ochrany telefonu, tak i kvality potisku. Potěší u nich rovněž kompatibilita s ochrannými skly či široká paleta typů, ze kterých si můžete vybrat svého favorita. Když k tomu navíc přičtu příjemnou komunikaci, která vám zajišťuje, že se na své vizi krytu vždy snadno domluvíte, dostávám jednu z nejlepších možností, kdy po příslušenství podobného typu sáhnout.

Kryty BHcase můžete zakoupit zde