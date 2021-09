Recenze USB-C ethernet redukce Yenkee: Sympatický pomocník za nízkou cenu

Bez internetového připojení se dnes téměř nelze obejít. Občas narazíte na situaci, kdy se bez „kabelového internetu“ prostě neobejdete. Buď je k dispozici jen tento druh připojení, máte omezené množství mobilních dat na mobilu, čímž hotspot nepřipadá v úvahu, nebo zkrátka a dobře potřebujete rychlý internet. Jelikož drtivá většina dnešních nových notebooků nemá Ethernet port, může nastat problém. V tomto případě se hodí nějaká poctivá redukce, která vám nedostatky vašeho počítače doplní. Jakou ale vybrat? Do rukou se mi dostala redukce s krkolomným názvem YENKEE YTC 013, jež ovšem řeší výše zmíněné na jedničku.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale k obsahu balení. Výše zmíněná redukce vám dorazí v malé a sympatické tmavěšedožluté krabičce, na jejíž přední straně můžete spatřit design redukce. Rovněž na krabičce narazíte na drobný popis produktu a výčet technických specifikací. V balení nalezneme kromě redukce také na manuál. Když už jsme nakousli technické specifikace, pojďme se na ně podívat podrobněji. YENKEE YTC 013 je adaptérem pro až gigabitový (10/100/1 000 Mb/s) Ethernet s vstupy USB 3.0 a USB C 3.1, výstupem Ethernet RJ45 a s technologií Plug & Play. Redukce je z velmi příjemného hliníku s rozměry 63,8 × 23,5 × 16,7 mm. Hmotnost je 40 gramů a délka kabelu 15 centimetrů. Podporované protokoly jsou Wake-on-Lan (WoL), Full-Duplex (FDX) a Half-Duplex (HDX) Ethernet, Auto Crossover Detection, protokoly IPv4/IPv6, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz (Energy Efficient Ethernet). Systémové požadavky na redukci YENKEE YTC 013 jsou dle výrobce Windows 7/8/10 nebo Mac OS X. Redukce je vhodná pro použíti na PC, notebooku i mobilním telefonu.

Design a vlastní používání

Jak se můžete dočíst o odstavec výše, vzhledem k rozměrům a hmotnosti se jedná o ideálního parťáka na cesty. Samotná redukce je minimalistickým hliníkovým zařízením o tvaru kvádru, který vás zaujme rozměry i zpracováním. Jelikož se jedná stále „pouze“ o redukci, nemůžeme čekat kdovíjaké designové výstřelky. Na přední straně vidíme logo společnosti Yenkee, vedle něhož se nachází LED dioda. Ta se rozsvítí modrou barvou za předpokladu, že redukci zapojíte do počítače či jiného zařízení. Na levém boku se nachází Ethernet RJ-45 výstup. Z pravé strany vystupuje kabel se vstupy USB, jejichž provedení se mi velmi líbí. Je jen na vás, zda použijete USB-A či USB-C. Pokud se rozhodnete pro USB-C, jednoduše jej zastrčíte do počítače, tabletu, či smartphonu. Je-li ale pro vás výhodnější USB-A, musíte USB-C kabel zastrčit USB-A výstupu „do zad“. Jedná se o efektivní řešení, díky kterému vám nikde nebudou lítat přebytečné kabely. Provedení můžete vidět ve fotogalerii na boku tohoto odstavce Samotné používání je naprosto jednoduché. Díky Plug & Play se nemusíte starat o zdlouhavou instalaci ovladačů. Zkrátka zastrčíte USB kabel do zařízení, Ethernet do redukce, a pracujete. Během používání nenarazíte na žádný problém a příslušenství lze označit za velmi povedené.

Resumé

Co říct závěrem? Pokud se v současné době poohlížíte po podobném příslušenství k vašemu zařízení, máte zde jasnou volbu. YENKEE YTC 013 je spolehlivá, líbivá a levná redukce. Zakoupit ji můžete už za 499 korun.

