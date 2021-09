Další problém pro Apple? Podcasty od Spotify již brzy překonají ty jeho

Podcasty jako takové se těší mezi uživateli velké oblibě. Od chvíle, kdy společnost Spotify představila svou vlastní podcastovou platformu, se jí dokonce ve vybraných zemích na světě podařilo úspěšně překonat nativní Apple Podcasty. Analytici společnosti eMarketer jsou v této souvislosti přesvědčeni o tom, že se Spotify blíží k překonání Apple Podcastů dokonce na celosvětové úrovni.

Jedna ze studií, provedených v průběhu roku 2019, odhalila, že se služba Spotify může v oblastech Jižní Ameriky a Evropy pochlubit ve srovnání s Apple Podcasty početnější posluchačskou základnou. Postupem času nabrala podcastová platforma Spotify celosvětově na ještě větším významu, a analytici jsou přesvědčeni o tom, že Spotify je na cestě stát se světovou podcastovou jedničkou. Podle údajů ze zmíněné analytické společnosti eMarketer by platforma Spotify mohla ještě před koncem letošního roku dosáhnout počtu 28,2 milionů uživatelů, zatímco Apple Podcasty by ke stejnému datu měly dosáhnout „jen“ 28 milionů uživatelů. Někdo by mohl namítnout, že se jedná jen o zanedbatelný rozdíl, stále to ale stačí k tomu, aby se Spotify v této oblasti umístilo na první příčce.

Zatímco posluchačská základna podcastů na Spotify například ve Spojených státech neustále narůstá, u Apple Podcastů dochází spíše ke stagnaci. Zmíněný průzkum dále ukázal, že zhruba 40 % uživatelů ve Spojených státech poslouchá podcasty minimálně jednou měsíčně, přičemž toto číslo by se mělo do roku 2024 vyšplhat na 45 %. Kromě Apple Podcastů a Spotify se mezi uživateli ve Spojených státech těší poměrně velké oblibě také YouTube a Google Podcasty. Apple letos spustil placenou verzi svých podcastů, ta se zatím ale bohužel stále ještě nesetkala s výrazněji pozitivní odezvou ze strany uživatelů.