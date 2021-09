Profesionální fotograf vzal iPhone 13 Pro do Afriky. Výsledek stojí za to

Pokud sledujete Apple dlouhodoběji, fotografa Austina Manna vám zřejmě nemusíme ani představovat. Jedná se totiž o muže, který Apple produkty velmi rád využívá ve své práci, čehož si před lety kalifornský gigant všiml a nyní jej “využívá” k promování jeho produktů. Vzpomenout můžeme třeba na 16” MacBook Pro, v jehož úvodní reklamní kampani si Mann zahrál jednu ze stěžejních rolí, kdy jej chválil za brutální výkon v relativně kompaktním těle, které mu umožňuje příjemně pracovat de facto kdekoliv. Každý rok má pak Mann s předstihem přístup k novým iPhonům, aby otestoval jejich fotografické schopnosti a ani letos tomu nebylo v tomto směru jinak.

Austin vzal nový iPhone letos do národního parku Ruaha v Tanzanii, ve kterém fotí poslední týden. Záběry, které se mu na telefon podařily zachytit, jsou jedním slovem geniální a jen dokazují, že Apple při představení novinek o největším vylepšení fotoaparátu iPhonu v historii nelhal. Mann si novou fotosoustavu iPhonů nemůže vynachválit, jelikož je oproti loňsku skutečně citelně lepší a nabízí hlavně o poznání zajímavější funkce. Řeč je třeba o makro režimu, trojnásobném optickém zoomu, nativních filtrech či filmařském režimu. Na pár Mannových fotek se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Byla by však chyba domnívat se, že je Mann z nových iPhonů jen a pouze uchvácen a nevidí na nich nic špatného. Pár jejich vlastností mu totiž stále vadí. Jednou z nich je například stále nevyřešený záznam zvuku při větru. Záznam zvuku jako takový je na velmi vysoké kvalitě, ale jen do chvíle, dokud nezačne foukat. Jakmile se tak stane, jsou poryvy větru ve výsledném videu velmi slyšet, což jeho celkovou kvalitu kazí. Další věcí, která fotografovi chybí, jsou pak hlubší softwarové možnosti pro nastavení fotoaparátu. Rád by si například zcela deaktivoval možnost digitálního zoomu, jelikož ten je dle jeho slov nekvalitní a pro jeho účely zcela nevyužitelný. Určité vylepšení by si pak zasloužil i noční režim, kterému by slušela možnost ručního nastavení délky expozice. Tyto prvky však může naštěstí Apple výhledově dodat pomocí aktualizace.