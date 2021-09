Na Slovensko Apple letos tak nějak zapomněl

Když jsem se chtěl v rámci porovnávání iPadu mini předchozí a současné generace podívat na to, jak předchozí iPad mini vypadal, nenapadlo by mě, že na prvním místě mi Google vyhodí slovenskou verzi oficiálního webu Applu. Společnost Apple totiž vždy aktualizuje své webové stránky hned, jakmile uvede novou generaci produktů. V rámci Slovenska na to však Apple tak nějak zapomněl a i když nemá oficiální online obchod, vždy se snažil informace o novinkách uvést co nejdříve.

Tentokrát však od prezentace novinek uplynulo téměř 14 dní, zítra se iPhone 13 a nové iPady začínají prodávat, ale na Apple.com/sk je jako největší novinka uveden iPad Pro a AirTag. Pokud tedy žijete na Slovensku nebo se z nějakého důvodu podíváte na oficiální web Applu pro tuto zemi, zjistíte, že iPhone 12 Pro je to nejnovější co dnes Apple nabízí a že iPad mini vypadá tak nějak jinak než ten, na jehož zítřejší prodej se fanoušci těší. Je škoda, že jedna z nejbohatších společností na světě není schopna najmout jednoho překladatele, který by novinky uvedl na oficiálním webu stejně jako v ostatních zemích. Pokud je to pro Apple skutečně takový problém, rádi se toho ujmeme, stačí se ozvat.