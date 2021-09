Jablíčkáři se na iOS 15 zatím příliš nehrnou

V několika předešlých letech platilo, že po vydání nové verze operačního systému iOS na něj přecházelo v prvních hodinách a dnech po vydání obrovské množství lidí. Jak se však nyní podle průzkumu společnosti Mixpanel zdá, těmto časům minimálně u iOS 15 odzvonilo. Oproti iOS 14 je totiž přijetí tohoto systému daleko pomalejší.

Zatímco v loňském roce běžel iOS 14 dva dny po jeho vydání na zhruba 14,68 % kompatibilních zařízení, letošní iOS 15 běží po uplynutí stejné doby jen na 8,59 %, což lze označit za poměrně skokový rozdíl. Analýza Mixpanel sice vychází “jen” z návštěv webů, které jsou schopné právě operační systém rozpoznat, ale v minulosti se ukázalo, že se od reálných dat Applu takto získaná data prakticky neliší a lze je proto vnímat jako věrohodná. Pokud tomu tak je a Apple tuto skutečnost zanedlouho potvrdí přes svůj vývojářský portál, bude se to dát zcela určitě považovat za neúspěch. Právě rychlým přijetím nových verzí systémů se totiž Apple léta chlubil.

Je otázkou, co může za nezájmem o iOS 15 mezi jablíčkáři stát. Jeho stabilita totiž není vůbec špatná a totéž v bledě modrém se dá říci i o novinkách, které přináší. Na druhou stranu je novinek, které by stály vyloženě za řeč opravdu málo a je proto možné, že uživatelé nemají kvůli tomu potřebu si je hned vyzkoušet a tedy i aktualizovat. Po dvou dnech je nicméně ještě příliš brzy na vytváření si jakýchkoliv větších závěrů a proto bude lepší počkat ještě pár týdnů na to, jak se přijetí nového iOS ve světě pohne. A co vy, už vám na iPhonu iOS 15 běží?