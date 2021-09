Nejlepší XL widgety pro iPadOS 15

Mezi novinky, které přinesl operační systém iPadOS 15, patří mimo jiné také možnost přidávání widgetů na plochu. Widgety pro iPad jsou samozřejmě velikostně přizpůsobeném rozměrům displejů jablečných tabletů. Obzvlášť přehledné, a tím pádem také užitečné, jsou widgety ve velikosti XL. V dnešním článku vám nabídneme pět tipů na nejlepší aplikace, které tyto widgety podporují.

CARROT Weather

Aplikace CARROT Weather je skvělá už sama o sobě, a to díky důmyslné kombinaci originálního rozhraní, bohatých možností přizpůsobení, užitečných funkcí a spolehlivé předpovědi počasí. Pokud jste si tento užitečný a zároveň také zábavný nástroj oblíbili, neměl by na ploše vašeho iPadu chybět ani příslušný widget v extra velké velikosti. Díky svým rozměrům vám poskytne takové množství informací, že samotnou aplikaci budete spouštět už jen zřídkakdy.

Aplikaci CARROT Weather stáhnete bezplatně zde.

Memento: Modern Reminders

Pokud hledáte chytré, přizpůsobitelné a moderní připomínky pro váš iPad, můžete rozhodně vyzkoušet aplikaci s názvem Memento: Modern Reminders. S pomocí této aplikace můžete na vašem iPadu (a vlastně nejen na něm) vytvářet nejrůznější připomínky, přidávat k nim polohu, čas a další podrobnosti. Abyste měli vždy dokonalý přehled o tom, co vás čeká a co byste měli udělat, můžete si také nyní na plochu vašeho iPadu přidat užitečný a přehledný widget o velkorysých rozměrech.

Aplikaci Memento: Modern Reminders stáhnete za 99 korun zde.

Fotky Google

Pokud pátráte po alternativě k nativním Fotkám na vašem iPadu, můžete vyzkoušet službu Fotky Google. Příslušná aplikace nabízí kromě úložiště pro vaše fotografie a videa také možnost jejich zabezpečeného zálohování, bezproblémové pokročilého vyhledávání, nebo třeba různých možností sdílení. Díky rozměrnému widgetu si navíc budete své snímky moci kdykoliv prohlédnout přímo na ploše vašeho iPadu.

Fotogalerie Fotky Google 1 Fotky Google 2 Fotky Google 3 Fotky Google 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Fotky Google stáhnete bezplatně zde.

Launcher with Multiple Widgets

Díky této aplikaci můžete své widgety využít opravdu na maximum, a vytěžit z nich to, co právě nejvíce potřebujete. Aplikace Launcher vám umožní vytvořit si vlastní widgety pro volání, zobrazení trasy, e-mail nebo třeba pro rychlý přístup k vašim oblíbeným webovým stránkám, stejně jako pro spouštění aplikací na vašem iPadu. Díky možnosti přidání widgetu ve velikosti XL získává využití Launcher with. Multiple Widgets v prostředí iPadOS 15 zcela nový rozměr.

Aplikaci Launcher with Multiple Widgets stáhnete bezplatně zde.