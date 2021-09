Recenze iPadOS 15: Jaký je nový OS pro tablety Applu po čtvrt roce testování?

Může se to zdát skoro až k nevíře, ale od představení nové verze operačního systému iPadOS nás dělí již více než čtvrt roku. iPadOS 15 si totiž svou premiéru odbyl již 7. června na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, přičemž od téhož dne jej začal Apple i testovat v rámci vývojářského beta testování. Do toho jsme se samozřejmě zapojili od prvního dne i my v redakci, díky čemuž máme s iPadOS 15 již relativně dost „odžito“ a dnes – tedy v den vydání jeho ostré verze – přinášíme naše dlouhodobé hodnocení. Jaký tedy iPadOS 15 je?

Plynulost, stabilita a výdrž

Nový iPadOS 15 jsem testoval konkrétně na iPadu 6. generace z roku 2018 – tedy na víceméně průměrném zařízení, u kterého iPadOS nenarazí na nedostatek výkonu, ale ani na jeho přehršel. Přiznám se, že zprvu mě nový systém příliš neoslovil, protože v prvních betách tablet jednak relativně zpomalil a jednak se systém poměrně výrazně sekal. Ani výdrž na tom nebyla v porovnání s veřejnými verzemi iPadOS 14 příliš vesele, což dělalo z testovacího iPadu kousek využitelný tak trochu za trest. Postupem času se sice stabilita a rychlost systému dostala na velmi uspokojivou úroveň, ale abych byl upřímný, ani po instalaci finální bety iPadOS 15 nemám tak úplně pocit, že mám v ruce tablet se systémem pro veřejnost. Na veřejný iPadOS 14 totiž co do svižnosti stále tak úplně nemá a co mě překvapuje ještě více, nevyhýbají se mu ani pády aplikací a to dokonce ani těch nativních. Jakmile je otevřete ve full screenu, většinou se udrží a jde s nimi pracovat. Pokud však chcete využívat multitasking, který mám osobně na iPadech velmi rád a přijde mi, že je jejich suverénně nejsilnější zbraní, s pády aplikací se můžete setkávat docela často. V mém případě padá poměrně ráda aplikace Domácnost, vedle které mi běželo Apple Music a řada dalších nativních aplikací. Stejná situace je i u Spotify, které v multitaskingu vedle domácnosti rádo padá.

Co se týče výdrže baterie iPadu, zde bych řekl, že se Applu podařilo na úroveň iPadOS 15 u nového OS postupnými krůčky přeci jen dostat. Ještě kolem 7. bety jsem měl dokonce pocit, že by mohla být výdrž ještě lepší, protože baterka u činností, které jsem byl zvyklý využívat i dříve na iPadOS 14, držela subjektivně lépe a i při nečinnosti klesala pomaleji. Poslední bety však můj pocit zlikvidovaly a výdrž navrátily do starých kolejí, což ale ve výsledku až tak vadit stejně nemusí. Na špatnou výdrž tabletu jsem si totiž u iPadOS 14 nikdy nestěžoval.

Fotogalerie iPadOS 15 1 iPadOS 15 2 iPadOS 15 3 iPadOS 15 4 +4 Fotek iPadOS 15 5 iPadOS 15 6 iPadOS 15 7 Vstoupit do galerie

Novinek je poskrovnu, ale potěší

Obecně se dá říci, že toho iPadOS 15 obšlehnul jako již tradičně docela dost od iOS 15, jehož recenzi si můžete přečíst zde. Musím říci, že zatímco v případě stability jsem vyloženě o hitparádě hovořit nemohl, u nových funkcí v systému lze hovořit opačně. Co do něj totiž Apple přidal, to funguje a to opravdu hezký. Možná nejlepší vychytávkou celého systému je odemčení plochy v iPadOS widgetům, které si lze nově připnout prakticky kamkoliv vyjma docku – tedy nejen do předem vyhraněného místa, jako tomu bylo doposud. Jelikož mám widgety opravdu rád a přijde mi, že celkovou využitelnost systému při jejich dobrém používání solidně povznesou, využíval jsem tuto možnost ze všech novinek z iPadOS 15 nejintenzivněji a musím říci, že jsem za dobu jejich používání nenašel žádné větší potíže. Jasně, při zapnutí iPadu po jeho úplném vypnutí se občas načítají déle než by člověk asi tak úplně chtěl, ale nejedná se o žádný extrém, který by byl nepřekonatelný, a jakmile jej navíc překonáte, widgety od této chvíle fungují spolehlivě a to i v rámci chytré sady, která jich sdružuje více pod sebou. Dokážu si sice představit ještě zajímavější tvary widgetů, ale i to, co máme nyní k dispozici je rozhodně fajn.

Další opravdu příjemnou novinkou je poznámkový blok vytažitelný z pravého spodního rohu displeje prakticky při jakékoliv činností. Záznam vašich poznámek se tak díky tomu dostává na zcela novou úroveň, kterou musí zkrátka ocenit každý, kdo poznámky na Apple zařízeních alespoň nějakým způsobem využívá. Novinka navíc běží opravdu spolehlivě, díky čemuž vám dá zapomenout na dřívější otevírání poznámek přes ovládací centrum.

Skoro by se mi chtělo až říci, že je iPadOS 15 vlastně systémem zaměřený na podobné drobnosti jako jsou právě poznámky výše. Přijde mi totiž, že primárně ty při jeho používání tak nějak ucítíte nejvíc. Další z nich je třeba knihovna aplikací, která sice součástí iPadOS byla již od verze 14, ale až letos dostává s iPadOS 15 daleko větší smysl díky jejímu přesunutí do docku, ze kterého tak k ní máte daleko lepší přístup. Totéž v bledě modrém pak lze říci třeba i o mutlitaskingu, který sice funguje stejně jako v předešlých letech, avšak dostal ovládací prvky, které by jej měly učinit ještě pochopitelnějším a celkově využitelnějším. A takto bychom mohli pokračovat i dále například přes widget aplikace Najít, ještě chytřejší režim Nerušit, který je nově viditelný i pro protistranu, možnost označovat lidi ve sdílených poznámkách a tak dále, a tak dále.

Resumé

Zkrátka a dobře, iPadOS 15 je svým způsobem spíš iPadOS 14S, jelikož se zaměřuje v mých očích primárně na zdokonalení již dříve implementovaných věcí, které tak dobře známe. A abych byl upřímný, to se mu daří zatraceně dobře, jelikož díky těmto drobným upgradům dostávají tyto věci zpět svůj zašlý lesk. Na druhou stranu ale tento pomyslný lesk zase trochu ztrácí na své kráse kvůli občasným zásekům a pádům aplikací, které zkrátka člověka nepotěší. Kdybych tedy měl v krátkosti iPadOS 15 zhodnotit, hodnotil bych jej jako systém, který je povedený, ale stále trpí mouchami, se kterými je při jeho instalaci počítat. Zároveň neobsahuje nic, co by vám vyloženě změnilo život, takže pokud nejste uživateli, kteří se ženou bezhlavě za každým updatem bez ohledu na jeho kvalitu, zde bych se vám nebál doporučit vyčkat pár dní na první opravný patch.