Nejen OS. Nové e-mailové služby Applu podporuje už i webová verze iCloudu

Společnost Apple včera vydala veřejné verze svých operačních systémů iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 a watchOS 8. Kromě těchto novinek se uživatelé dočkali také aktualizace webové stránky iCloud.com, stejně jako nového vzhledu služby iCloud Mail.

Svým designem se nová webová verze e-mailové služby iCloud Mail podobá nativní aplikaci Pošta (Mail) ve verzích pro operační systémy iOS 15, iPadOS 15 a v betaverzi operačního systému macOS Monterey. Oproti svému předchůdci se nová současná verze iCloud Mailu pro web může pochlubit čistším, přehlednějším uživatelským rozhraním, po stránce funkčnosti se ale nijak výrazně nezměnil. Co se designu týče, dočkala se webová verze služby iCloud Mail aktualizace fontů, a okno pro vytvoření nové zprávy zde nyní zabírá o něco méně prostoru.

Společnost Apple poprvé představila nový design iCloud mailu v rámci beta testování operačního systému iOS 15, na webu jej ale „naživo“ můžeme vidět teprve až nyní. Na webu iCloud.com Apple také tento týden zprovoznil služby Hide My Email a Custom Email Domain. Služba Hide My Email slouží k vytváření jednorázových účelových e-mailových schránek, zatímco v rámci služby Custom Domain Email mohou uživatelé, kteří vlastní svou webovou doménu, používat příslušné e-mailové adresy v rámci služby iCloud Mail. Služby Hide My Mail a Custom Domain Email lze aktivovat na webu iCloud.com v sekci Nastavení účtu, pro jejich využívání je ale zapotřebí mít aktivovanou placenou službu iCloud+.