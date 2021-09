Kuo: Ohebný iPhone dorazí v roce 2024, Touch ID pod displejem iPhonů o rok dříve

Zatímco Apple je z hlediska svých telefonů poměrně konzervativní a drží se stále klasického “pevného” designu, jeho androidí konkurence se vstupu na dosud nepříliš probádané pole ohebných smartphonů nebojí. Skvělým příkladem může být jihokorejský Samsung, který nedávno představil již svou třetí generaci “skládaček”, s nimiž sklízí ve světě nemalé úspěchy. Ani ty však Apple dle předního analytika Ming-Chi Kua nedonutí k brzkému představení své vize ohebného telefonu.

Zdroje analytika, které se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších vůbec, se nechaly tentokrát slyšet, že vývoj prvního ohebného iPhonu jde dle všeho pomaleji než Apple očekával, kvůli čemuž měl přesunout svou vizi představení v roce 2023 o rok později – tedy na rok 2024. Telefon by měl mít displej s úhlopříčkou 7,5” až 8” s tím, že zatím není tak úplně jasné, jak se bude skládat. Kalifornský gigant totiž dle dostupných informací zkouší hned několik typů konstrukcí, které jsou podobné těm, jenž využívá právě Samsung.

Kuo vnesl pár zajímavých detailů i do spekulací ohledně implementace Touch ID pod displej, se kterým se počítalo už letos u iPhonů 13. Na rozdíl od Marka Gurmana z Bloombergu nemá informace o tom, že by technologii letos Apple odpískal kvůli tomu, že chtěl vsadit vše na Face ID, jelikož do budoucna s Touch ID pod displejem počítat má. Letos se ale taktéž kvůli pomalému vývoji nepodařilo dotáhnout na potřebnou úroveň a vypadá to, že se tak nestane ani v příštím roce. Prvních iPhonů s Touch ID pod displejem se tedy dle Kua dočkáme pravděpodobně v roce 2023, přičemž dorazit může samozřejmě ještě později – například coby součást výše zmíněného skládacího iPhonu.