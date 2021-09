Před pár dny jsme se konečně, po zhruba tříměsíčním čekání, dočkali vydání prvních veřejných verzí nových operačních systémů. Konkrétně Apple „vypustil“ iOS a iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy si tedy nyní může stáhnout každý uživatel, který vlastní podporované zařízení – u iOS 15 se jedná o iPhone 6s nebo novější. Mimo to včera Apple vydal také novou verzi Safari 15, která byla doposud k dispozici jen v macOS 12 Monterey, pro širokou veřejnost. Tato verze přichází s mnoha různými funkcemi. Ne každému se ale nutně musí všechny novinky líbit, což je zcela pochopitelné.

Jak na Macu v Safari deaktivovat podbarvení horní části panelů

Mezi jednu ze změn, pokud se tedy bavíme o změnách designových, patří podbarvení horní části panelů. Pokud nyní v rámci Safari 15 na Macu otevřete nějakou webovou stránku, tak se horní část okna s panely zbarví do odpovídající barvy, kterou Safari uzná za vhodné. Na webových stránkách Letem světem Applem tak bude tato barva světle modrá. Právě tohle je ale jedna z funkcí, která uživatelům nevyhovuje. Mnoho z nich by uvítalo, kdyby mohli podbarvení horní části panelů deaktivovat. Dobrou zprávou je, že to lze – stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na Macu přesunuli do Safari 15.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte v horní liště na záložku Safari.

Tímto se otevře menu, ve kterém najděte a stiskněte možnost Předvolby…

Otevře se nové okno, kde se v jeho horním menu přesuňte do sekce Panely.

Zde už jen stačí deaktivovat možnost Zobrazit barvu v řádku panelů.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem Macu s nainstalovaným Safari 15 deaktivovat podbarvení horní části panelů. Jakmile provedete deaktivaci, tak se barva horní části panelů nebude měnit. Namísto toho se zbarví na každé stránce do barvy bílé, stejně jako tomu bylo u starších verzí Safari. Na závěr jen podotknu, že možnost Zobrazit barvu v řádku panelů je k dispozici pouze v Safari 15 pro macOS Big Sur a Catalina. V beta verzích macOS 12 Monterey je tato funkce na stejném místě, avšak anglicky – jedná se o Show color in tab bar.