Apple to v prvních recenzích iPhonů 13 Pro schytal za zvláštní chování foťáku. Na řešení již pracuje

Včera v podvečer skončilo informační embargo na recenze iPhonů 13 a 13 Pro. Ty totiž Apple jako již tradičně rozpůjčoval zahraničním médiím i youtuberům, díky čemuž mají běžní jablíčkáři ještě před startem prodejů telefonů o novinkách velmi slušný přehled. Recenze byly sice ve výsledku poměrně pozitivní, shodovaly se však v jedné věci – konkrétně zvláštním chování fotoaparátu. Na tuto kritiku nicméně stihl Apple bleskově zareagovat.

Zvláštní chování fotoaparátu spočívá konkrétně v tom, že při přiblížení zadního fotomodulu a konkrétně pak širokoúhlého objektivu zhruba do vzdálenosti 14 cm od fotografovaného objektivu se automaticky aktivuje režim makrofotek. Háček je však v tom, že ten podporuje jen ultraširokoúhlý objektiv, takže ve výše zmíněné vzdálenosti dojde automaticky k přepnutí objektivů. Zatímco při nepřetržitém přibližování k focenému předmětu by se nejednalo o žádný problém, v případě, že chce uživatel fotit právě ze zhruba 14 cm, má v současnosti smůlu. Telefon se totiž dostane do nekonečné přeostřovací a přepínací smyčky mezi objektivy, což focení z této vzdálenosti znemožňuje. Jak to vypadá se můžete podívat ve videu níže.

Recenzenti se obrátili na technickou podporu Applu, která jim oznámila, že se jedná o standardní chování a že jinak řešit automatické přepínání nešlo. Později si však zřejmě kalifornský gigant uvědomil, že se jedná o poměrně závažný nedostatek a recenzentům oznámil, že do budoucích verzí iOS počítá s možností automatické přepínání deaktivovat a tím tedy zajistit, že bude uživatel snímat předmět vždy přesně tím objektivem, kterým bude chtít. Kdy přesně update vydá ale Apple bohužel nespecifikoval.