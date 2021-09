Integrace Shazamu do ovládacího centra iPhonu je trefou do černého, jablíčkáři jej již využili více než miliardkrát

Ten pocit zná s nejvyšší pravděpodobností každý z nás. V rádiu hraje písnička, jež se vám zalíbí. Jelikož ale neznáte její název, spustíte velmi populární aplikaci Shazam, která ji velmi rychle odhalí. Aplikace je od roku 2018 vlastněná Applem a nutno říct, že šlo o trefu do černého. Shazam je uživateli Applu velmi používaný, jelikož společností bylo oznámeno, že počet použití Shazamu z Ovládacího centra přesáhl jednu miliardu.

Jelikož je možné Shazam používat v Ovládacím centru od loňska s příchodem iOS 14.2, jde vskutku o velký úspěch. Apple k tomuto milníku dodal, že tímto způsobem byla nejvíce „shazamovaná“ píseň Talking to the Moon od Bruna Marse. Druhá pak Astronaut in the Ocean od Masked Wolf. Systém iOS 15 posouvá integraci Shazamu a Ovládacího centra ještě dále, jelikož jakmile dlouho podržíte dlaždici Shazamu, vyjede vám okno zobrazující historii vyhledávaných skladeb. Shazam je tedy v Ovládacím centru opravdu velkým pomocníkem. Pokud jej tam ještě nemáte, přejděte do Nastavení, klikněte na Ovládací centrum, a poté níže na Rozpoznávání hudby. Jakmile vám nyní notifikační lišta sjede, můžete Shazam letmým dotykem ihned použít.