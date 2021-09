Co se mi na podzimní Keynote a nových produktech opravdu líbí

Od první letošní podzimní Keynote uběhl již téměř týden a zatímco v pátek jsem se podíval na to, co se mi ne až tak úplně líbilo, dnes tu je pár věcí, které mě naopak nadchly. Než mě zase budou zdejší amatérští psychologové přesvědčovat o tom, že jsem musel něco očekávat, znovu raději podotknu, že následující řádky prezentují čistě můj osobní pohled na věc a nijak nereflektují názory celé redakce, natož pak čtenářů. K tomu, abyste mohli vyjádřit svůj osobní názor na to, co se vám líbilo na letošní podzimní prezentaci Applu je vám k dispozici diskuze pod tímto článkem.

Radikálně vylepšený iPhone

Apple konečně po několika letech dokázal fyzicky zvětšit baterii uvnitř iPhonů a tím dosáhnout lepší výdrže. Tentokrát to není o klasické marketingové hlášce: „Máme úspornější čip a úspornější displej a tak to vydrží o pár minut déle“. Ne, tentokrát jsme tam prostě dali větší baterku a i když to tak z úst samotného Tima Cooka nemuselo vyznít, rozdíl ve výdrži alespoň podle informací z Apple.com bude opravdu znamenitý, oproti předchozí generaci. iPhone 13 a iPhone 13 Pro by měly vydržet den provozu téměř bez ohledu na to, co s nimi budete provádět.

Ačkoli se v souvislosti s kamerou mluví především o Cinematic Mode, mě osobně mnohem víc zaujal makro režim. Už nyní si představuji, jak Instagram zaplaví zcela nové typy fotografií, které se zaměří na věci, které nám nyní unikají a to díky tomu, že na ně nelze zaostřit. iPhone 13 je schopný ostřit od vzdálenosti 2 centimetrů a to jak při natáčení, tak focení. To je dostatečně blízko na to, abyste mohli fotit detaily, které jste dodnes zkrátka nemohli zachytit na svůj smartphone. Pokud se bude lidem tento makro režim líbit, věřím, že se dočkáme milionů fotografií, které zaplaví internet.

Líbí se mi také 1TB verze nových iPhonů 13 Pro. I když sám si zatím bohatě vystačím s 512 GB, pokud rádi natáčíte a fotíte a přitom nechcete využívat photostream, nyní můžete mít všechny své fotky a videa neustále k dispozici v rámci paměti samotného iPhone. Stejně tak oceňuji 120 Hz displej, který má variabilní obnovovací frekvenci a pokud jej zkrátka nevyužijete, automaticky sníží obnovovací frekvenci tak, aby šetřil baterii. Naopak při hrách dokáže nabídnout až oněch vzpomínaných 120 Hz a vy tak můžete zažít extrémně plynulou podívanou.

Co je až zarážející v tom nejlepším slova smyslu je fakt, že v podstatě vše, co bylo v iPhone 12 Pro a ještě něco navíc, je nyní k dispozici za mnohem dostupnější cenu v podobě iPhone 13. Pokud jste tak chtěli iPhone 12 Pro, ale zdál se vám příliš drahý, nyní si jej v podstatě můžete koupit v podobě zcela nového a ještě k tomu výrazně levnějšího iPhone 13.

iPad mini 5G, wow!

S iPadem mini 5G to mám stejně jako s některými typy aut. Nežiju v horách a nepotřebuju se brodit dvěma metry sněhu, přesto se mi neuvěřitelně líbí Defender a to navzdory tomu, že si jej nemám jediný důvod kupovat a asi si jej ani nikdy nekoupím. Stejně tak je to u iPadu mini 5G. Osobně když už používám iPad, tak sahám po svém již dva roky starém iPadu Pro, který mi jak výkonem, tak velikostí vyhovuje. Pokud však někdo chce 8,2″ displej, pak je iPad mini, který Apple letos představil, neuvěřitelně povedeným kouskem elektroniky. Navíc s 5G vám umožňuje dělat skutečně cokoli a to téměř kdekoli. Lehký a kompaktní tablet s exceletním výkonem, displejem, který ještě v loňském roce nabízely jen Pro modely a s 5G, co víc si přát. Za mě tedy jednoznačně palec nahoru!