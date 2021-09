Takto vypadají krabičky iPhonů 13 (Pro). Oproti loňsku se v jedné věci liší

Ačkoliv nové iPhony 13 (Pro) dorazí k prvním běžným šťastlivcům až tento týden v pátek, už nyní známe design krabiček, do kterých je Apple balí. Jejich fotky totiž začaly v posledních hodinách ve velkém kolovat po Twitteru, jelikož již Apple zahájil proces expedice zařízení do celého světa. Svým designem sice ve výsledku nepřekvapí, jedním prvkem však ano a to poměrně mile – tedy alespoň v případě, že smýšlíte ekologicky.

Stejně jako ve dvou předešlých letech platí to, že zatímco základní řada 13 bude dodávána v bílých krabičkách, řadu Pro Apple dodá v krabičkách černých. V obou případech pak bude na jejich horní straně vyobrazen telefon zezadu, jelikož jedině tak jej lze spolehlivě díky fotomodulu identifikovat. Po bocích krabičky pak nechybí klasická loga Applu spolu s nápisy iPhone, spodek pak zdobí informační samolepka. Co je pak velmi zajímavé a oproti předešlým rokům odlišné, je absence klasického plastového průhledného obalu. Kvůli snaze být co nejvíce ekologický totiž Apple letos vsází jen na drobnou přetrhnutelnou samolepku v horní části krabičky zezadu, která vás po přetrhnutí pustí do jejího nitra. Díky tomuto řešení tak ušetří spoustu plastu, čímž pomůže životnímu prostředí. Je nicméně otázkou, v jakém stavu budou nyní krabičky zákazníkům přicházet. Přeci jen, průhledný plastový obal byl solidní ochranou nejen před předčasným rozbalením, ale taktéž škrábanci a znečištěním, což nyní padá.

