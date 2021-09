Swissten.eu výrazně zlevnil nové ECO friendly produkty šetřící životní prostředí

Komerční sdělení: V posledních letech se klade stále větší důraz na životní prostřední. Na tyto změny zareagoval i oblíbený obchod Swissten.eu, který do své nabídky přidal zbrusu nové ECO produkty. Tyto kousky jsou totiž zabaleny do ekologického balení, díky čemuž zbytečně nezatěžují přírodu. Právě krabičky jsou častokrát terčem kritiky, jelikož po jednom použití mnohdy míří přímo do koše. Tyto novinky si navíc můžete na Swissten.eu pořídit s úžasnou 10% slevou.

Produkty, které se na e-shopu prodávají v ekologickém balení, si také vysloužily svou vlastní kategorii s názvem ECO balení. Tady to každopádně ještě zdaleka nekončí. Pokud byste si chtěli zakoupit prakticky cokoliv a rádi byste odlehčili životnímu prostředí, tak Swissten.eu nabízí perfektní možnost. Jakýkoliv produkt si totiž můžete nechat zabalit do balení z plně recyklovatelného materiálu. Jednoduše stačí tuto možnost zatrhnout v košíku při dokončení objednávky.

Nabídku ECO friendly produktů naleznete zde

Jak uplatnit slevu

Ať už si vyberete něco z kategorie ECO balení, anebo zvolíte jiný produkt a za ekologické zabalení si u něj připlatíte, tak k tomu můžete uplatnit 10% slevu. Jednoduše v košíku stačí zadat slevový kód ve znění ECO10 a výsledná cena se vám automaticky sníží. Takto si můžete přijít například SWISSTEN all in one slim powerbanku za pouhých 748 korun, 10W bezdrátovou nabíječku za 431 korun a SWISSTEN síťový adaptér s Power Delivery pro rychlonabíjení jen za 386 korun. Nabídka je každopádně vskutku bohatá a je rozhodně z čeho vybírat.