Cinematic Mode u iPhone 13 zřejmě využívá dvě kamery najednou

Cinematic Mode je jednou z nejzajímavějších novinek letošních iPhonů 13. Apple, jak má ve zvyku, nicméně ani tentokrát neprozradil moc o tom, jak k výslednému efektu dochází a ukazuje spíše to, co je možné v rámci Cinematic Mode provádět. Největší zajímavostí v rámci Cinematic Mode je fakt, že jste schopni určit, který ze dvou objektů má být v daný moment zaostřený a to až poté, co video natočíte. Je sice pravda, že Cinematic Mode ve videu Guided Tour of iPhone 13 nevypadá až tak úžasně, jak to Apple prezentuje na svých stránkách a kolem postavy blíž objektivu je vidět „záře“ podobná té, kterou vídáme u nedokonalého použití greenscreenu, ale i tak je možnost natáčení s novým iPhonem 13 bezesporu úžasná. Otázkou je, jak Apple dokáže uživatelům umožnit měnit hloubku ostrosti až poté, co je video natočené.

S největší pravděpodobností v režimu Cinematic Mode natáčí iPhone 13 pomocí dvou kamer a vzhledem k tomu, že je funkce dostupná jak u iPhone 13 Pro, tak i u iPhone 13, je zřejmé, že využívá jak primární širokoúhlý objektiv, tak i ultraširokoúhlý objektiv, jelikož teleobjektiv iPhone 13 nenabízí. Jedině tak je možné, abyste mohli dodatečně měnit co má být v který moment zaostřeno. Je sice pravda, že například fotoaparát Lytro má jen jednu čočku a umožňuje u fotografie měnit místo, které je zaostřeno i dodatečně, ovšem vlastnosti které k tomu fotoaparát Lytro využívá jsou zcela jiné než ty, kterými disponuje iPhone. Navíc právě díky tomu, že iPhone umožňuje natáčet v Cinematic Mode pouze v rozlišení 1080p svědčí o tom, že dochází k výřezu obrazu z 4K, díky čemuž může použít dva objektivy s různou čočkou.

Pokud je naše teze správná, budeme si to mít možnost ověřit v podstatě hned, jakmile v pátek natočíme s iPhony první videa. Pokud totiž Apple skutečně používá pro Cinematic Mode dvě kamery současně, mělo by mít výsledné video větší velikost (zabírat víc místa v paměti) než klasické video natočení pomocí jedné kamery bez Cinematic Mode. Budete totiž defakto natáčet dvě videa, které vám umožní provádět postprodukční změny v rámci ostrosti. Zda tomu tak je se dozvíme již v pátek.