5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (13. 9. 2021 – 19. 9. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Chtěli byste při psaní na vašem iPhonu používat jiný font, ale žádné z těch, které jsou v nabídce, vám nevyhovují? Vyzkoušejte klávesnici Font Maker Keyboard, na které si můžete vytvořit vaše vlastní písmo. Jednotlivé fonty si můžete samozřejmě pojmenovávat a ukládat pro pozdější použití.

Fotogalerie Font Maker Keyboard 1 Font Maker Keyboard 2 Font Maker Keyboard 3 Font Maker Keyboard 4 Vstoupit do galerie

Hra s názvem Monster Box je na první pohled sice opravdu velice jednoduchá, zaručeně vás ale dokáže pobavit na dlouhé hodiny. Podobně jako třeba v Pokémon GO budete také v této hře narážet na nejrůznější roztomilé příšerky. Vaším úkolem bude pochytat jich co nejvíc, a poté se můžete pouštět do zajímavých a napínavých bitev.

Fotogalerie Monster Box 1 Monster Box 2 Monster Box 3 Monster Box 4 Vstoupit do galerie

Chtěli byste si vyzkoušet změnu kariéry? Lákají vás obří nákladní auta? Pak by vám v žádném případě neměl uniknout Truck Simulator: Ultimate. V této povedené hře si založíte svou vlastní dopravní firmu, najmete ty správné zaměstnance, a můžete začít posílat do světa své vlastní kamiony. Staňte se králem silnic, expandujte dále do světa, a užijte si naplno vše, co k tomu patří.

Fotogalerie Truck Simulator 1 Truck Simulator 2 Truck Simulator 3 Truck Simulator 4 Vstoupit do galerie

SpongeBob s Patrickem se opět dostali do potíží, a spolu s nimi bohužel také celé Zátiší bikin. Co s tím? Vydejte se spolu s vašimi oblíbenými hrdiny na další strhující dobrodružství, v jehož průběhu budete potkávat další z vašich oblíbených postav, získávat nejrůznější odměny, postupovat ve hře dále a usnadňovat si práci tím, že mezi jednotlivé postavy rozdělíte specifické úkoly.

Fotogalerie SpongeBob Idle Adventure 1 SpongeBob Idle Adventure 2 SpongeBob Idle Adventure 3 SpongeBob Idle Adventure 4 Vstoupit do galerie

Nová hra s názvem Valor Legends: Eternity zaručeně potěší všechny milovníky dobrodružství a zajímavých příběhů. V této hře se kromě skvěle vypadající grafiky můžete těšit na úchvatné efekty, spoustu hrdinů s nejrůznějšími schopnostmi a dovednostmi, a zúčastnit se strhujících bitev v reálném čase. Hra Valor Legends: Eternity nabízí spoustu zajímavého obsahu, dobrodružství a jedinečné zážitky.