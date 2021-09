Recenze univerzálních kabelů inCharge X: Jeden kabel vládne všem

Jestli mě něčím Apple, jehož elektroniku aktivně používám již dlouhé roky, vyloženě štve, je to jeho portová politika. Abych byl upřímný, nenapadá mě jediný argument pro obhájení toho, proč svůj iPhone musím nabíjet při použití kabelu pomocí Lightning portu a do MacBooku nebo novějších iPadů strkám Lightning. U nabíjení však konektorové trable nekončí. Dosyta si je totiž lze “užít” třeba i při přenosu souborů z externích úložišť do Macu, jelikož vize, že celý svět hromadně přejde na USB-C a bude tedy s novějšími laptopy od Applu kompatibilní, se jaksi pořád nenaplňuje. Tyto peripetie však lze naštěstí vcelku snadno řešit díky univerzálním kabelovým řešením, pomocí kterých lze propojit prakticky vše běžně používané se vším. A právě dva takové kousky nám dorazily nedávno do redakce na testy. Řeč je konkrétně o kabelech Rolling Square z dílny inCharge, které nám zapůjčil obchod milica.cz. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Technické specifikace

Abychom uvedli vše hned na úvod na pravou míru, do redakce nám dorazily konkrétně modely X a X Max, které se však od sebe liší de facto jen délkou a tudíž je budu brát jako celek (byť jsem je samozřejmě testoval každý zvlášť ve specifických situacích – o tom ale až později). Zatímco jeden z modelů nabízí délku 8 centimetru, druhý 1,5 metru. Je vám tedy asi jasné, že první jmenovaný model poslouží skvěle třeba připnutý na klíčích či obecně jako parťák založený kdekoliv, kde je potřeba řešit prostor, a druhý pak jako plnohodnotný synchronizační a nabíjecí kabel na místech, kde se člověk může “roztáhnout”.

Jak už jste asi pochopili z úvodu, kabely od inCharge jsou usazeny univerzálními koncovkami, kdy na jedné straně naleznete konkrétně USB-A a USB-C a na straně druhé pak Lightning a USB-C. Poměrně zajímavé je pak to, že USB-C porty jsou navíc uzpůsobeny i pro vložení micro USB koncovky pro nabíjení a synchronizaci starších androidích zařízení. Volba koncovek je pak samozřejmě zcela na vás, díky čemuž tedy můžete kabel využívat spoustou rozličných způsobů.

U skvělé portové výbavy však výčet působivých vlastností kabelů nekončí. Co byste řekli třeba na 100W nabíjení při použití USB-C koncovek na obou stranách? I to totiž kabel podporuje – tedy samozřejmě při použití dostatečně výkonného napájecího adaptéru. Že je při používání jiných portů nabíjení pomalejší je pak asi jasné naprosto každému, jelikož se jedná o zcela standardní vlastnost typově podobných produktů. Pro jablíčkáře je nicméně důležité, že jim dostačuje de facto na všechna přenosná zařízení, jelikož iPhony si vezmou maximálně 18W a MacBooky 96W (konkrétně 16” MacBook Pro). Jedná se tedy o kabely více než dostačující.

Špatně na tom kabely nejsou ani z hlediska přenosové rychlosti. Mezi USB-C porty nabízí přenosovou rychlost 10 Gbit/s a při synchronizaci iPhonu se zařízením s USB-C či USB-A se pak dostanete na velmi slušných 480 Mbit/s.

Cena kratšího modelu je 549 Kč a dostupný je v černé, modré a žluté variantě. Cena delšího kabelu je pak standardně 679 Kč (nyní v akci za 489 Kč) a dostupný je jen v černé.

Zpracování a design

Kabely dokáží zaujmout nejen technickými specifikacemi, ale i svým designem. Ten je sice dosti subjektivní záležitostí, ale myslím si, že zrovna zde jej pochválí téměř každý. Ostatně, na kovových magneticky spojitelných koncovkách propojených zploštělým kabelem s nylonovým úpletem není snad ani co zkritizovat. Koncovky jsou pak kryty plastovou nasazovací krytkou, která na nich drží skutečně pevně a vy se tak nemusíte bát toho, že byste jí ztratili. U delšího kabelu se pak můžete těšit ještě na klasický spínací proužek pro zajištění smotaného kabelu.

Nejen design, ale i zpracování nelze hodnotit jinak než kladně. Díky kovovým koncovkám totiž působí kabel jednak hodnotným dojmem a jednak velmi odolně. Výtky nemám ani k použitým plastům, které jsou velmi tvrdé a díky tomu rozhodně nepůsobí nikterak aušusově. Super je i napojení kabelu na koncovky – vše drží pevně a opravdu bytelně. Jen je potřeba počítat s tím, že jsou kabely trochu tvrdší a nejde s nimi tedy manipulovat tak snadno jako s klasickými Lightningy. Osobně bych to ale jako negativum tak úplně neviděl.

Testování

Oba kabely jsem se v předešlých týdnech snažil testovat nejlepším testem, který dle mého názoru existuje – konkrétně běžným životem. Právě ten totiž pozitiva i negativa výrobků zpravidla odhalí nejspolehlivěji. Kratší kabel jsem si připnul na klíče a měl jsem jej díky tomu všude u sebe pro případnou potřebu nabití či synchronizace, ten delší jsem pak využíval převážně doma a v pracovně pro tytéž účely. A jelikož byly výsledky u obou kabelů stejné, budu je opět hodnotit jakožto celek.

Kabely jsem využíval primárně pro nabíjení a to dle očekávání zvládaly na jedničku s hvězdičkou. Nabíjené zařízení je vždy zaznamenalo naprosto bleskově a díky tomu se začalo i okamžitě nabíjet. Co se pak týče rychlosti nabíjení, ta se mi zdála zhruba stejná jako u originálních Lightningů a USB-C kabelů, které využívám. Pravdou sice je, že párkrát se mi zařízení podařilo nabít rychleji než jsem zvyklý, avšak podobné “světlé chvilky” si čas od času vyberu i s klasickými kabely, takže bych se nerad pouštěl do tvrzení, že je řešení od inCharge lepší i v rychlosti. I vyrovnání se rychlosti originálních kabelů je ale za mě určitě fajn.

Zajímá-li vás pak přenosová rychlost dat, respektive pak to, zda je pravda to, co píše výrobce, odpověď je jednoduchá – pravda to je. Přes kabely jsem prohnal různými koncovkami relativně dost souborů všelijakých typů a vždy jsem alespoň část přenosu atakoval horní hranu přenosových rychlostí.

Jediné, co by mohlo dle mého názoru potenciálního zákazníka trošičku zamrzet, je absence MFi certifikace, která by zajišťovala 100% kompatibilitu s Apple produkty. Tou kabely v současnosti samozřejmě disponují a abych byl upřímný, nevidím jediný důvod k tomu, aby tomu tak v budoucnu nebylo. Někteří jablíčkáři ale holt jiné než MFi příslušenství k iPhonu nepřipojují, což je zrovna v tomto případě obrovská škoda. Kabely inCharge X jsou totiž dle mého oproti většině MFi kousků daleko lepší.

Resumé

Jak kabely inCharge X zhodnotit závěrem? Jako extrémně povedený kousek, který je radost používat. Designově jsou velmi povedené, využitelné na milion způsobů, cenově dostupné a hlavně spolehlivé v tom, co od nich člověk očekává. Za negativa lze sice označit absenci MFi a do jisté míry i jejich tuhost, avšak v obou případech se jedná spíše o subjektivní záležitosti, které určitě nebudou vadit každému. Pokud tedy sháníte kvalitní kousek, který vás nenechá ve štychu, jsou kabely inCharge X dle mého jedním z nejzajímavějších možností ke koupi.

Kabely inCharge X lze zakoupit například zde