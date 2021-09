V kolik hodin startují předobjednávky iPhonů 13 a jak si telefony zajistit mezi prvními

Premiéra nové generace iPhonů je zdárně za námi, před námi je tak nyní už “jen” start jejich předobjednávek a později i prodejů. Pokud si na nějaký z představených modelů brousíte zuby i vy, v následujících řádcích vám vše potřebné o dnešním startu předobjednávek prozradíme, abychom vám pomohli zajistit si, že budete mít novou “třináctku” mezi prvními.

Předobjednávky novinek startují oficiálně dnes ve 14:00 našeho času. V případě, že se chystáte nakupovat přes Apple.cz, v ideálním případě byste měli mít připravený například laptop s otevřeným webem Applu v Safari spolu s iPhonem či iPadem, na kterém vám poběží aplikace Apple Store. V předešlých letech se totiž velmi často stávalo, že Apple zprovoznil vždy jednu z těchto platforem dříve, takže lidé, kteří přes ní nakupovali, měli oproti druhé skupině výhodu a zajistili si tak dřívější dodávky iPhonů. Co se pak týče prodejců třetích stran, nezřídka kdy se stává, že prodeje v tichosti spustí již pár (desítek) minut před 14. hodinou, aby si tak zajistili náskok před konkurencí. Doporučujeme proto u vašeho favorizovaného prodejce eshop v průběhu dne a zejména pak před 14. hodinou kontrolovat – třeba se na vás usměje v tomto směru štěstí.

Jak to bude s dostupnosti?

Přestože toho letošní iPhony přespříliš nového nenabízí, je prakticky jisté, že o ně bude minimálně v prvních dnech prodejů jako každý rok extrémní zájem. Pokud si tedy chcete zajistit, že vám novinka dorazí v prvních dnech jejích prodejů, je klíčové jí objednat co nejblíže startu předobjednávek – tedy 14. hodině. V redakci očekáváme, že největší zájem bude jako již tradičně o řadu Pro, která byla například v loňském roce dlouhé měsíce po startu prodejů extrémně nedostatkovým zbožím. Nejhůře dostupnou barevnou variantou by pak mohla být horsky modrá, protože minulost ukázala, že právě nové barvy jsou největším tahákem.

Co se týče iPhonů 13, i zde se dá očekávat skutečně velký zájem a to pravděpodobně hlavně o základní modely. Ty totiž dostaly nově do vínku 128GB úložiště, které je pro spousty uživatelů naprosto ideálně velké a které je přiměje právě ke koupi základu, za který si letos účtuje Apple přívětivou částku.