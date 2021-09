Manažerka Applu řešila na Twitteru sexismus, teď je bez práce

Společnost Apple minulý čtvrtek propustila manažerku svého inženýrského programu Ashley Gjøvik. Důvodem jejího propuštění bylo údajné porušení nařízení firmy, týkajících se zveřejňování důvěrných korporátních informací. Ashley Gjøvik se v příspěvku na svém twitterovém účtu podělila se svými sledujícími o své názory na to, jakým způsobem společnost Apple řeší problematiku sexismu a obtěžování mezi svými zaměstnanci.

Ashley Gjøvik se minulý měsíc v jednom rozhovoru svěřila s tím, že se řadu let snažila upozornit na problematiku výskytu sexismu u Applu, přičemž jí firma za celou tu dobu údajně neposkytla žádné ideální řešení tohoto problému. O něco později bylo Gjøvikové nejprve nařízeno volno na dobu neurčitou, minulý týden byla oficiálně definitivně propuštěna z Applu. Ashley Gjøvik v souvislosti se svým propuštěním na Twitteru uvedla, že ji firma kontaktovala kvůli „citlivé záležitosti, týkající se duševního vlastnictví“. Vedení zmíněnou manažerku upozornilo na důležitost rozhovoru a podotklo, že „spolupráce a účast je nezbytná“. Ashley Gjøvik na žádost odpověděla e-mailovou zprávou, ve které mimo jiné prosila také o to, aby byla celá diskuze i nadále vedena písemnou formou, protože veškerou korespondenci chtěla přeposlat Národní radě pro pracovněprávní vztahy.

Any bets if I get a literal knock on my physical door from #Apple today? pic.twitter.com/oFqw4VFaGi

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) September 9, 2021