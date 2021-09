Kompletní srovnání: iPad (9. generace) vs. iPad (8. generace)

Pokud jste se v posledních dnech alespoň jednou podívali na náš magazín, tak vám zajisté neuniklo, že se na začátku tohoto týdne konal Apple Event. Konkrétně se jednalo o nejdůležitější konferenci z celého roku – dočkali jsme se totiž představení především nových iPhonů 13 a 13 Pro, které jsou pro Apple samozřejmě nejdůležitější. Nutno však zmínit, že jablečné telefony nejsou jediným produktem, který kalifornský gigant představil. Zcela očekávaně jsme se dočkali i Apple Watch Series 7, společně s novou generací iPadu mini a klasického iPadu. V případě iPadu se jedná již o generaci devátou a v tomto článku se společně podíváme na srovnání s předchozí generací.

Procesor, paměť, technologie

V rámci našich srovnávacích článků se prakticky pokaždé hned ze začátku věnujeme hlavnímu čipu a dalšímu hardwaru – a ani nyní tomu nebude jinak. Nový iPad (9. generace) nabízí čip A13 Bionic, který mimo jiné tepe například v iPhonech 11. Jedná se o šestijádrový čip, který disponuje čtyřmi úspornými jádry a dvěma výkonnostními jádry. Maximální frekvence tohoto čipu je pak 2.65 GHz. Co se pak týče iPadu osmé generace, tak ten nabízí o rok starší čip v podobě A12 Bionic, který najdeme například v iPhonu XS. Tento čip má k dispozici šest jader, dvě z toho jsou výkonnostní a čtyři pak úsporná. Maximální taktovací frekvence je stanovena na 2.49 GHz. Výkonnostní rozdíl je tedy patrný.

Dalším důležitým údajem pro většinu uživatelů je kapacita operační paměti RAM. Apple však tento údaj při představování nových jablečných produktů nikdy neuvádí. Vždy si tedy nějakou dobu musíme počkat, než se tento údaj někde objeví. Dobrou zprávou je, že jsme se dočkali a můžeme tak potvrdit, že iPad (9. generace) nabízí stejnou velikost RAM jako iPad (8. generace), tedy 3 GB. Obě porovnávaná zařízení nabízí biometrickou ochranu Touch ID, která je zabudovaná v tlačítku plochy. Co se pak týče tlačítek hlasitosti, tak ta jsou u obou modelů na levé straně, tlačítko pro zapnutí pak i nadále najdeme na straně horní. Zespoda se pak nachází otvory pro reproduktory, mezi nimi pak v obou případech zastaralý konektor Lightning. Oba modely jsou pak k dispozici ve dvou verzích, a to Wi-Fi či Wi-Fi + Cellular. Pokud si pořídíte druhou zmíněnou variantu, tak se můžete těšit na podporu 4G LTE připojení. Tohle připojení pak můžete získat buď využitím nanoSIM slotu, popřípadě je možné využít eSIM.

Baterie a nabíjení

Stejně tak, jako Apple neuvádí velikost operační paměti RAM, tak neuvádí ani kapacitu baterie. I v tomto případě je tedy nutné nějakou dobu počkat, než se na veřejnosti objeví přesná kapacita baterií nových zařízení. Dozvěděli jsme se, že baterie iPadu deváté generace má stejnou kapacitu jako baterie iPadu osmé generace, a to 8827 mAh. Taková baterie má v obou případech dostačovat na až 10 hodin prohlížení webu přes Wi-Fi či sledování videa, popřípadě 9 hodin prohlížení webu při využití mobilních dat. V balení iPadu (9. generace) najdete napájecí adaptér, společně s USB-C – Lightning kabelem, naprosto stejně je tomu pak i u předchozího iPadu (8. generace).

Konstrukce a displej

Oba porovnávané modely mají šasi vyhotovené z hliníku a nutno podotknout, že na poli designu se příliš změn neodehrálo. To znamená, že jak iPad deváté generace, tak iPad osmé generace nabízí hranatější tělo se zaoblenými hranami. To znamená, že aktuálně je iPad (9. generace) posledním modelem, který se nedočkal přepracování. iPad Pro se ho dočkal již před několika lety, iPad Air vloni a iPad mini pak před pár dny, a to na letošní zářijové Apple Keynote. Ke změnám nedošlo ani v případě Touch ID, které je i nadále umístěno ve spodní části přední strany. V horní části se pak nachází přední kamera – zde je možné pozorovat obrovské změny, které si ukážeme v jednom z následujících odstavců. Oba iPady dále využívají Lightning konektor, na zadní straně pak najdeme fotoaparát, který je v obou případech zarovnán s tělem a nevyčuhuje.

Pokud očekáváte, že se odehrály nějaké změny na poli displeje, tak vás bohužel budu muset zklamat. Změny jsou opravdu minimální a spíše softwarového rázu. Jak iPad deváté generace, tak iPad osmé generace nabízí 10.2″ Retina displej, který má rozlišení 2160 x 1620 pixelů, což udává jemnost 264 pixelů na palec. Maximální typický jas je pak 500 nitů, nechybí oleofobní ochrana proti šmouhám a podpora Apple Pencil 1. generace. iPad (9. generace) pak navíc nabízí podporu sRGB a True Tone.

Fotoaparát

V případě zadního fotoaparátu je to naprosto stejné jako u displeje – je tedy úplně stejný u obou generací. To znamená rozlišení 8 Mpx, clonové číslo f/2.4, až 5x digitální zoom a HDR pro fotky. Maximální kvalita nahrávaného videa je pak 1080p při 30 FPS, zpomalené video je pak možné natáčet v rozlišení 720p při 120 FPS. Nechybí podpora 3x zoomu při natáčení či časosběr se stabilizací.

Obrovské změny lze pak pozorovat u předního fotoaparátu – ten je dokonce u iPadu deváté generace lepší než ten zadní. Na přední straně iPadu (9. generace) tedy najdete ultra-širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a clonovým číslem f/2.4, zatímco iPad (8. generace) nabízí FaceTime HD fotoaparát s rozlišením 1.2 Mpx (nepřepsali jsme se v desetinné čárce) a clonovým číslem f/2.4. iPad (9. generace) pak navíc nabídne 2x oddálení zoomem, centrování záběru (Center Stage), a rozšířený dynamický rozsah pro video až při 30 FPS. Oba modely pak společně nabízí Retina Flash, HDR pro fotky a kinematografickou stabilizaci videa. U iPadu (9. generace) je možné přední kamerou nahrávat video až v 1080p při 60 FPS, na předchozí generaci jen v 720p.

Barvy a úložiště

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z porovnávaných iPadů, tak si ještě následně musíte vybrat barvu a úložiště. iPad (9. generace) seženete ve stříbrné a vesmírně šedé barvě, zatímco osmou generaci pak ve stříbrné, vesmírně šedé a zlaté barvě. Úložiště iPadu (9. generace) startuje na 64 GB, k dispozici je pak také varianta 256 GB. Oproti tomu, úložiště iPadu (8. generace) začíná na 32 GB, kromě něj je k dispozici ještě 128 GB varianta. Nutno podotknout, že zaváděcí ceny zůstaly zcela stejné, a to i napříč zvýšení úložiště u deváté generace. Bavíme se tedy o 9 990 Kč u Wi-Fi 64 GB, 13 990 Kč u Wi-Fi 256 GB, 13 490 Kč u Wi-Fi + Cellular 64 GB a o 17 490 Kč u Wi-Fi + Cellular 256 GB.

