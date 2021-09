Kompletní srovnání: iPad mini (6. generace) vs. iPad mini (5. generace)

Před několika dny proběhla událost, na kterou zarytí jablíčkáři čekají vždy celý rok. Konkrétně si pro nás Apple připravil vůbec první letošní podzimní Apple Event, který je tradičně pro tuto společnost nejdůležitější. Právě na něm totiž dochází k představení nových produktů, v čele s další generací iPhonů 13 a 13 Pro. Letos jsme se však kromě jablečných telefonů dočkali také představení iPadu mini (6. generace), a to po boku klasického iPadu (9. generace) a Apple Watch Series 7. Na našem magazínu se stále novým produktům věnujeme – v tomto článku se podíváme na srovnání iPadu mini (6. generace) s jeho předchozí pátou generací.

Procesor, paměť, technologie

Jak už to bývá u našich srovnání zvykem, tak začneme v útrobách srovnávaných modelů. Zbrusu nový iPad mini (6. generace) disponuje taktéž zbrusu novým čipem A15 Bionic, který najdeme mimo jiné také v letošních iPhonech 13 a 13 Pro. Na oficiální srovnávací stránce Apple neuvádí, kolik jader tento čip má, každopádně právě z letošních jablečných telefonů víme, že se jedná o šestijádrový čip, který má čtyři úsporná jádra a dvě výkonností. Mohlo by se tak zdát, že čip bude stejně výkonný jako právě v iPhonech 13, jenže opak je pravdou. Apple se totiž rozhodl čip tzv. přiškrtit a snížit mu taktovací frekvenci, a to z 3.2 GHz na 2.93 GHz. iPad mini (5. generace) pak disponuje čipem A12 Bionic, kterým disponuje například také iPhone XS. Tento čip má taktéž šest jader, ty jsou rozdělená na dvě výkonnostní a čtyři úsporná. Maximální taktovací frekvence je pak 2.49 GHz. iPad mini (6. generace) si oproti předchozí generaci po stránce výkonu polepšil až o úctyhodných 80 %.

Při představení prakticky jakéhokoliv produktu Apple neuvádí, jak velkou operační pamětí RAM disponuje. Vždy tak musíme několik hodin či dní počkat, než se tato informace z důvěryhodných zdrojů objeví. Nyní již víme, že operační paměť RAM v iPadu mini (6. generace) má kapacitu 4 GB, iPad mini (5. generace) pak disponuje operační pamětí o kapacitě 3 GB. Obě zařízení disponují biometrickou ochranou Touch ID, ta je ale zpracovaná jiným způsobem. Zatímco u iPadu mini (5. generace) je Touch ID umístěno v tlačítku plochy, tak u iPadu mini (6. generace) jej najdeme v horním zapínacím tlačítku, podobně jako to má nejnovější iPad Air. Tlačítko plochy bychom u iPadu mini (6. generace) hledali marně, a to především kvůli zmenšení rámečků okolo displeje. Nový iPad mini (6. generace) pak ve své verzi Wi-Fi + Cellular podporuje také 5G, zatímco předchozí generace umí „jen“ LTE. Co se týče SIM karet, tak obě zařízení disponují fyzickým slotem pro nanoSIM, nechybí však ani eSIM.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Baterie a nabíjení

Kromě toho, že Apple při představování svých produktů neuvádí kapacitu operační paměti, tak se také nijak nechlubí kapacitou baterie. Stejně tomu bylo právě i při představení nového iPadu mini (6. generace). Již nyní však víme, že kapacita baterie u nové generace iPadu mini je 5078 mAh, kdežto předchozí generace nabídla o něco větší baterii s kapacitou 5124 mAh. V balení obou iPadů mini nalezneme napájecí adaptér, společně s nabíjecím kabelem. U iPadu mini (6. generace) najdete v USB-C – USB-C kabel, u starší generace se pak v balení nachází Lightning – USB kabel. Ani jeden tablet nepodporuje bezdrátové nabíjení či reverzní nabíjení. Co se týče výdrže, tak Apple uvádí u obou srovnávaných modelů stejné údaje, tedy až 10 hodin při prohlížení webu na Wi-Fi či sledování videa, anebo až 9 hodin při prohlížení webu v mobilní datové síti.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem Konstrukce a displej

U obou srovnávaných iPadů je tělo vyhotoveno z hliníku. Z hlediska celkového designu však došlo k obrovským změnám. iPad mini (6. generace) je nově zaoblený a má ostré hrany, čímž se perfektně zařadil k ostatním, již přepracovaným iPadům. iPad mini (5. generace) má pak původní design, tedy o něco více hranatější a hrany jsou pak zaoblené. Jak už bylo zmíněno výše, tak došlo ke zmenšení rámečků okolo displeje. U iPadu mini (6. generace) tak došlo k odstranění tlačítka plochy. Na horní straně se u této nové generace pak nachází tlačítko zapnutí s vestavěným Touch ID, a to napravo, nalevo se pak dostala tlačítka pro úpravu hlasitosti. Tlačítka hlasitosti byla u minulé generace umístěna na levé straně zařízení. Co se týče konektoru, tak Apple konečně u iPadu mini (6. generace) přišel s USB-C, u předchozího modelu se nachází Lightning. Na zadní straně zařízení pak najdeme fotoaparát, ten je u iPadu mini (6. generace) větší a vyčuhuje ven, zatímco u iPadu mini předchozí generace je zarovnán s tělem, je ale menší a méně kvalitní.

Co se displeje týče, tak nový iPad mini (6. generace) nabízí displej s označením Liquid Retina, zatímco pátá generace iPadu mini nabízí klasickou Retinu. V případě iPadu mini (6. generace) se můžete těšit na úhlopříčku 8.3″ a rozlišení 2266 × 1488 při 326 pixelech na palec, předchozí generace má pak úhlopříčku 7.9″ a rozlišení 2048 × 1536 při 326 pixelech na palec. Jen pro zajímavost, iPad mini (6. generace) má oproti páté generaci celkově menší tělo, i přesto však ale nabízí větší displej. Oba modely pak mají v případě displeje oleofobní úpravu proti šmouhám, antireflexní vrstvu, podporují široký barevný rozsah P3 a TrueTone. iPad mini (6. generace) pak podporuje Apple Pencil 2. generace, předchozí model pak Apple Pencil 1. generace.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Fotoaparát

Již výše jsem nakousl, že iPad mini (6. generace) nabídne lepší fotoaparát. Konkrétně se jedná o 12 Mpx fotoaparát se clonovým číslem f/1.8, až 5x digitálním zoomem, čtyřdiodovým True Tone bleskem a podporou Smart HDR 3 pro fotografie. Pátá generace iPadu mini pak nabízí 8 Mpx fotoaparát se clonovým číslem f/2.4 a až 5x digitální zoom. Nedisponuje žádnou LED diodou pro přisvícen při focení, podporuje pak pouze Auto HDR pro fotky. Co se týče nahrávání videa, tak šestá generace umí nahrávat až ve 4K při 60 FPS, zatímco pátá generace zvládá pouze 1080p video při maximálně 30 FPS. iPad mini (6. generace) pak nabízí rozšířený dynamický rozsah pro video až při 30 FPS, společně s možností natáčení zpomaleného videa v rozlišení 1080p až při 240 FPS, zatímco předchozí generace v tomto případě nabízí rozlišení jen 720p při 120 FPS. Obě zařízení dále nabízí 3x digitální zoom při nahrávání videa a časosběr.

Přední fotoaparát je pak u iPadu mini (6. generace) ultra-širokoúhlý, má rozlišení 12 Mpx a clonové číslo f/2.4, zatímco pátá generace iPadu mini nabízí pouze klasický širokoúhlý FaceTime HD fotoaparát s rozlišením 7 Mpx a clonovým číslem f/2.2. iPad mini (6. generace) nabízí funkci pro centrování záběru, kdy fotoaparát dokáže rozpoznat lidi a přiblížit je do záběru, kromě toho nechybí ani 2x oddálení. Přední fotoaparát nového iPadu mini se pak chlubí také rozšířeným dynamickým rozsahem pro video až při 30 FPS či Smart HDR 3. Oba porovnávané iPady umí kinematografickou stabilizaci videa a natáčení 1080p videa, nabízí také Retina Flash.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Barvy a úložiště

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z porovnávaných iPadů, tak si ještě následně musíte vybrat barvu a úložiště. iPad mini (6. generace) můžete sehnat ve vesmírně šedé, růžové, fialové a hvězdné bílé barvě, zatímco iPad mini (5. generace) ve stříbrné, vesmírně šedé a zlaté. Co se týče úložiště, tak u obou modelů je možné vybrat bud 64 GB, anebo 256 GB. Oba modely jsou pak k dispozici ve verzích Wi-Fi a Wi-Fi + Cellular.

Nově představené Apple produkty půjde zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores