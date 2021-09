Další výkonnostní testy iPhonů 13 (Pro) jsou tu. O kolik jsou novinky výkonnější než iPhony 12?

Ačkoliv si na první reálná porovnání nových iPhonů 13 (Pro) s loňskými “dvanáctkami” budeme muset ještě pár dni počkat, jelikož je Apple prvním novinářům dodává až v těchto dnech a embargo na informace s nimi spjaté skončí až příští týden, díky databázi Geekbench 5 si už můžeme udělat solidní představu o jejich výkonu. Po včerejším objevu grafického skóre se v ní totiž před pár hodinami objevilo i klasické CPU skóre pro jedno i více jader.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

V prvních benchmarcích přes Geekbench 5 dosáhl iPhone 13 Pro v průměru na jedno jádro skóre 1725 bodů, přičemž v testu na více jader se dostal průměrně na 4600 bodů. To jinými slovy znamená, že oproti iPhonům 12 (Pro) si na jedno jádro polepšil o 10 % a na více jader pak o velmi slušných 18 %. Výkonnostní nárůst při náročnějších úkonech by tedy měl být poměrně citelný, protože bychom se měli dočkat teoreticky zhruba o pětinu rychlejšího fungování telefonu. Je nicméně potřeba podotknout, že benchmarkové testy jsou jedna věc a reálný život věc druhá a mnohdy zcela odlišná. Na finální závěry ohledně potenciálního zrychlení si tak raději počkejme skutečně až do příštího týdne.