3 teorie o tom, proč se nenaplnily spekulace ohledně hranatých Apple Watch Series 7

Suverénně největším překvapením úterní Keynote Applu bylo odhalení nové generace Apple Watch v designu, který se diametrálně rozcházel s tím, který se od nich očekával. Zatímco prakticky všichni leakeři se totiž shodovali na tom, že se letos dočkáme výrazné designove změny ve formě nasazení ostrých hran po vzoru novějších iPhonů, iPadů či iMaců M1, Apple se na Keynote vytasil s hodinkami designově takřka shodnými s těmi z předešlých let. Jelikož se však takto velká leakerská selhání za poslední roky absolutně neděly, je nasnadě zamyslet se nad tím, co za touto situací může stát. Že by se všechny zdroje nezávisle na sobě takto spletly bez jakékoliv spojitosti je totiž krajně nepravděpodobné. Pojďme si tedy projít tři teorie, o kterých se spekuluje od úterka nejvíce.

Nastrčený leak od Applu

Že nemá Apple úniky informací alespoň oficiálně rád není žádným tajemstvím. Boj proti nim měl však v letošním roce poměrně výrazně zintenzivnit a to konkrétně výzvami směřovanými přímo na leakery, ve kterých je upozorňoval na to, že pokud svou činnost nepřeruší, čekají je soudní tahanice, do kterých se se sokem formátu Applu dostat nechtějí. Kromě toho jsme pak slyšeli mimo jiné ho, že se mu podařilo skrze jednoho falešného leakera dostat do leakerské komunity a velmi slušně monitorovat její aktivitu. S ohledem na jeho zvýšenou aktivitu na tomto poli se nám proto zdá v redakci jako nejpravděpodobnější vysvětlení to, že hranatý design Apple Watch vypustil záměrně právě Apple, aby zabránil „čmuchání“ po reálných Series 7. Jelikož v minulosti nic takového neudělal, nebo se to alespoň tak úplně neví, podobný krok by od něj logicky nikdo ani nečekal, což je svým způsobem dokonalý výchozí bod pro něj a naopak nezjistitelná věc pro leakery.

Odpískání kvůli nepohodlnosti, špatné ovladatelnosti či jiným problémům

Další teorií, která koluje v hojné míře po internetu, je ta točící se kolem odpískání hodinek na poslední chvíli kvůli jejich nepohodlnosti, špatné ovladatelnosti či jiným problémům. Pokud posloucháte například naše podcasty, právě o možné nepohodlnosti pramenící z ostré hrany jsme se v nich hned několikrát bavili jakožto o možném problému tohoto modelu a jak se nyní ukazuje, obavy z tohoto prvku mělo daleko více uživatelů. Další naráží svými argumenty na to, že zaoblený displej je z hlediska ovladatelnosti daleko přívětivější než displej rovný, jelikož jej lze příjemněji ovládat u krajů. Jiní zase vidí problémy s výdrží či implementací senzorů – vše by totiž musel Apple po nasazení hran překopat. S ohledem na to, jak dlouho se spekulace okolo hranatých Apple Watch šířily, se mohlo klidně stát, že je Apple skutečně vyvinul, ale po testech prototypů a zjištění záporů, které by hodinky v běžném životě přinesly, je zkrátka rychle odpískal a sáhl po ověřeném řešení, které byl schopen alespoň mírně vylepšit rychle, snadno a spolehlivě.

Špatně pochopený únik

Poslední a zřejmě nejpozitivnější teorie pochází od leakera Jona Prossera, kterého příchod Apple Watch Series 7 ve starém designu taktéž taktéž velmi překvapil. Ten v pár komentářích na svém Twitteru uvedl, že on a dle jeho informací i celá řada dalších leakerů dostala zprávy o Apple Watch s hranatým tělem jakožto o „budoucích Apple Watch“ nebo chcete-li „Apple Watch, které brzy dorazí“, avšak bez jakýchkoliv bližších specifikací. Jinými slovy, vyloučit se nedá to, že jsme se celou dobu dívali na koncepty a rendery Apple Watch Series 8, které jsou plánované na příští rok, namísto letošních Apple Watch Series 7. Na rozdíl od předešlých dvou teorií lze nicméně tuto zhruba za rok smést ze stolu či naopak potvrdit.