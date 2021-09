Známe velikosti RAM paměti nových iPadů mini 6 a iPadů 9

Nové iPady mini 6 a iPady 9 se sice k prvním šťastlivcům dostanou až příští pátek, na který má Apple naplánováno spuštění prodejů, už nyní však o nich víme detaily, se kterými se kalifornský gigant při jejich odhalení nepochlubil. Jedním z nich je i velikost RAM paměti, kterou odhalil vývojářský nástroj Xcode před pár hodinami.

Zatímco předešlá generace iPadu mini disponovala 3 GB RAM, u nové se Apple i vzhledem k nasazení výrazně novějšího čipu Apple A15 Bionic, který to pravděpodobně vyžaduje, rozhodl RAM navýšit na 4 GB, což je mimochodem stejné množství, kterým disponují i iPady Air. Pokud by vás pak zajímalo, čím se chlubí iPady Pro, může to být až 16 GB v závislosti na velikosti úložiště. Ty jsou však poháněny čipy M1, které Apple vkládá i do svých Maců, takže jsou zde nároky na RAM už kvůli tomu pravděpodobně někde jinde.

Co se pak týče nové generace základního iPadu nebo chcete-li iPadu 9. generace, ten dostal do vínku “jen” čip Apple A13 Bionic, který se spokojil v minulosti i se 3 GB RAM paměti a stejné množství dostal i tentokrát. Ačkoliv se to nemusí zdát na první pohled jako příliš, pro cílovou skupinu tohoto zařízení se jedná o naprosto dostatečné množství, které je nebude z hlediska fungování omezovat absolutně v ničem.

Nové iPady jsou k předobjednání už od úterního večera s tím, že je Apple začne prodávat spolu s iPhony 13 příští pátek 24. září.