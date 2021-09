Nové iPhony 13 jsou v ČR nejlevnější z celé EU

Zatímco Apple razí již nějaký ten pátek politiku přepočtu jednoho dolaru na jedno euro bez ohledu na to, jaký je právě kurz, v rámci ČR můžeme být letos opravdu spokojeni. Apple totiž nepoužívá pro přepočet eura na koruny kurzovní lístek, ale určuje samostatné ceny pro český trh. Přesto, že je aktuálně kurz koruny vůči euru na nejnižší hodnotě za poslední rok a 1€ můžete koupit za 25,389Kč, ani tak nedošlo k přepočtu podle kurzovní kalkulačky. Zatím o iPhone 13 Pro koupíte ve všech zemích EU, kde se platí eurem za částku 1149€, což je podle dnešního kurzu 29 173Kč, u nás se iPhone 13 Pro v základní variantě prodává za 28 990Kč. To sice může vypadat na první pohled jako poměrně směšný rozdíl, ovšem je potřeba jej dát do dlouhodobějšího kontextu.

Zaprvé, není to tak dlouho, co se vyplatilo jezdit si pro iPhony do zemí, ve kterých mají euro, protože jste díky tomu mohli ušetřit až tisíce korun na jednom telefonu. To však nyní již neplatí a je to dobře. Druhou věcí, kterou je pak potřeba brát v potaz je fakt, že kurz je aktuálně nejnižší za poslední rok a například 28. 10. 2020 jste za 1€ zaplatili 27,422 Kč. To by v případě iPhone 13 Pro v základní variantě znamenalo, že by vás telefon vyšel na 31 507Kč. Nikde přitom není psáno, že se aktuální velmi dobrý kurz udrží dlouhodobě a nedojde opět k jeho zhoršení. V tom případě, bychom ušetřili ještě výrazně víc, protože Apple nemá ve zvyku své produkty během jejich aktuálního prodejního období zdražovat nebo nějak jinak manipulovat s jejich cenami.

Jen pro zajímavost, pokud se podíváme na iPhone 13 Pro Max v 1TB variantě, tedy nejdražší iPhone, který kdy Apple prodával, je jeho cena v EU stanovena na částku 1829€, tedy při aktuálním kurzu je to 46 438 Kč, přitom Apple v ČR stanovil částku za tento telefon na 47 490Kč, což už je více než 1000Kč rozdíl, za který si koupíte například kvalitní obal. Pokud by se pak kurz zhoršil tak, jak byl na podzim loňského roku a opět by se za euro platilo 27,422Kč, pak by vás telefon po přepočtu vyšel na 50 154 Kč a to už je celkem slušný rozdíl. Než si zde opět přečteme komentáře od lidí, kteří napíší, že je přece jedno kolik telefon stojí a že kdo má na telefon za 46 tisíc, má i na telefon za 47 tisíc korun, rád bych podotkl, že to sice jedno asi opravdu je, ale rozhodně potěší vědět, že na nás Apple nijak neparazituje a naopak ceny pro ČR stanovil velmi výhodně.