iPhone levně aneb jak ušetřit i několik tisíc na nákupu jablečného telefonu

Komerční sdělení: iPhony se díky svému prvotřídnímu výkonu, preciznímu zpracování a jednoduchému systému řadí mezi nejoblíbenější telefony na světě. Přesto ale spoustu lidí od jejich koupě může odrazovat jejich relativně vyšší pořizovací cena. Jestliže nyní plánujete koupi novějšího telefonu a nechcete utrácet několik tisíc například za nově představený iPhone 13, tak můžete sáhnout po nesmírně oblíbené a levnější variantě – pořídit si zánovní či použitý iPhone.

Vyplatí se starší iPhone?

Jablečné telefony nabízejí něco, o čem se konkurenci může jen zdát. Řeč je samozřejmě o dlouhotrvající podpoře, která zpravidla trvá zhruba 5 let od vydání daného modelu. To jde navíc ruku v ruce s již zmiňovaným vysokým výkonem. Například takové iPhony X, XR či XS lze již dnes považovat za staré, ale přesto stále bezchybně fungují a setkat se tak můžete se spoustou jablíčkářů, kteří se dodnes spoléhají právě na tyto modely, což je mimochodem i případ několika členů naší redakce. iPhone je zkrátka i po několika letech perfektně fungujícím zařízení.

Kde koupit iPhone levně?

Některé starší iPhony, konkrétně tedy modely XR a 11, si můžete doposud zakoupit přímo u Applu. Má to ale jednu nevýhodu – jsou ve srovnání s jinými možnostmi k dostání za podstatně vyšší cenu. Pokud byste tedy chtěli ušetřit, tak se jako nejlepší možnost jeví koupě zánovního či použitého iPhonu. V takovém případě tedy můžete prohledávat inzertní fóra či bazary a pokusit se najít co možná nejvýhodnější kousek. Je ale nutné upozornit, že takto nemáte žádnou záruku a nevíte prakticky nic o původu zařízení.

Jako mnohem lepší varianta se jeví populární obchod LevneiPhony.cz, který se přímo na přeprodej zánovních a použitých iPhonů již několik let specializuje. Obchod vsází především na kvalitu, kvůli čemuž každé zařízení hned několikrát kontroluje, aby se ujistil, že se k zákazníkům vždy dostane jen bezchybně funkční telefon. Aby toho nebylo málo, tak navíc na všechny modely nabízí 12měsíční záruku, přičemž zakoupený iPhone také můžete do 14 dní od koupě vrátit bez udání důvodů, anebo jej do 30 dní vyměnit za jiný model.

Největším lákadlem je pak samozřejmě nízká cena. Například za zmiňovaný iPhone 11 ve verzi se 64GB úložištěm přímo u Applu necháte 18 490 korun, zatímco u LevneiPhony jeho cena začíná na pouhých 13 999 korunách. Jedná se tak o skvělou příležitost, jak si přijít na funkční a ověřený iPhone o několik tisíc levněji. Tady to každopádně ještě nekončí. Tuto částku si totiž můžete ještě snížit prodejem vašeho dosavadního telefonu na protiúčet. Pokud byste ale nechtěli najednou utrácet několik tisíc, můžete sáhnout i po možnosti nákupu na splátky.

Kvalita na prvním místě

Jak již bylo zmíněno výše, obchod LevneiPhony.cz klade vysoký důraz na kvalitu prodávaných iPhonů. Všechny prodávané telefony jsou 100% funkční a technicky prověřené. Následně jsou ještě rozřazeny do několika skupin podle vnějšího stavu. V kategorii A se nacházejí modely v perfektním vizuálním stavu bez jakýchkoliv škrábanců, maximálně tedy nepatrnými oděrkami. Co se pak týče kategorie B, tak tyto telefony už mohou nést nějaké kosmetické vady a známky drobného opotřebení. Nutno však podotknout, že se v žádném případě nesetkáte například s prasknutým sklem či jiným poškozením, které by ovlivňovalo funkčnost zařízení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Potěšit dokáže i poctivé balení. Jako jediný prodejce použitých telefonů nabízí originální krabičku, takže téměř nerozeznáte balení od nového, tudíž se jedná o ideální dárek. V ní mimo telefonu naleznete nabíjecí adaptér, Lightning kabel a jehlu na SIM kartu. Drátová sluchátka EarPods bohužel nejsou jeho součástí, avšak můžete si je za výhodnou cenu přikoupit. Obchod navíc nabízí i řadu dalších doplňků v podobě krytů, sluchátek, powerbank, tvrzených skel a dalších.

Proč zvolit LevneiPhony.cz

O kvalitách LevneiPhony.cz hovoří především sami spokojení zákazníci. Například na srovnávacím portálu Heureka má obchod téměř 400 pozitivních recenzí, ve kterých si uživatelé pochvalují především rychlost dodání, skvělý stav telefonů a nízkou cenu.

